https://1prime.ru/20240514/aeroflot-848155288.html

Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом

Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом - 14.05.2024, ПРАЙМ

Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом

Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, сообщает компания. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:25+0300

2024-05-14T15:25+0300

2024-05-14T15:25+0300

экономика

россия

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авиарейсы

группа "аэрофлот"

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, сообщает компания. "С 1 июня запускаем программу многочастотных перелетов между Москвой и Санкт-Петербургом... Программа ШАТТЛ действует для полетов в Санкт-Петербург из двух московских аэропортов: "Шереметьево" (с интервалом рейсов от 15 минут); "Внуково" (с интервалом рейсов от 30 минут)", — говорится в сообщении. Отмечается, что тариф ШАТТЛ доступен на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия". В аэропортах пассажирам будет выделена отдельная стойка регистрации. Также пассажиры смогут бесплатно менять рейсы. Все преимущества тарифа ШАТТЛ доступны пассажирам с билетами между двумя столицами по тарифным группам эконом оптимум и максимум, комфорт оптимум и максимум, а также всех тарифных групп бизнес. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. В группу "Аэрофлот" входят также авиакомпании "Победа" и "Россия".

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