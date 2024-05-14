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Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом - 14.05.2024, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, сообщает компания. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:25+0300
2024-05-14T15:25+0300
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, сообщает компания. "С 1 июня запускаем программу многочастотных перелетов между Москвой и Санкт-Петербургом... Программа ШАТТЛ действует для полетов в Санкт-Петербург из двух московских аэропортов: "Шереметьево" (с интервалом рейсов от 15 минут); "Внуково" (с интервалом рейсов от 30 минут)", — говорится в сообщении. Отмечается, что тариф ШАТТЛ доступен на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия". В аэропортах пассажирам будет выделена отдельная стойка регистрации. Также пассажиры смогут бесплатно менять рейсы. Все преимущества тарифа ШАТТЛ доступны пассажирам с билетами между двумя столицами по тарифным группам эконом оптимум и максимум, комфорт оптимум и максимум, а также всех тарифных групп бизнес. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. В группу "Аэрофлот" входят также авиакомпании "Победа" и "Россия".
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, авиарейсы, группа "Аэрофлот"
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Петербургом
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запускает авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, сообщает компания.
"С 1 июня запускаем программу многочастотных перелетов между Москвой и Санкт-Петербургом... Программа ШАТТЛ действует для полетов в Санкт-Петербург из двух московских аэропортов: "Шереметьево" (с интервалом рейсов от 15 минут); "Внуково" (с интервалом рейсов от 30 минут)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что тариф ШАТТЛ доступен на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия". В аэропортах пассажирам будет выделена отдельная стойка регистрации. Также пассажиры смогут бесплатно менять рейсы.
Все преимущества тарифа ШАТТЛ доступны пассажирам с билетами между двумя столицами по тарифным группам эконом оптимум и максимум, комфорт оптимум и максимум, а также всех тарифных групп бизнес.
Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозки пассажиров
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. В группу "Аэрофлот" входят также авиакомпании "Победа" и "Россия".