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В России арестовали бывшие активы производителя водки "Хортиця", пишет РБК
В России арестовали бывшие активы производителя водки "Хортиця", пишет РБК - 14.05.2024, ПРАЙМ
В России арестовали бывшие активы производителя водки "Хортиця", пишет РБК
В Курске арестовали семь юридических лиц, которые ранее имели отношение к основателю украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку*, сообщает | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:27+0300
2024-05-14T09:27+0300
2024-05-14T09:27+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В Курске арестовали семь юридических лиц, которые ранее имели отношение к основателю украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку*, сообщает издание РБК, ссылаясь на информацию базы Федеральной службы судебных приставов.Отмечается, что Черняк* является основателем и гендиректором холдинга Global Spirits, который владеет торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов". Кроме того, сообщается, что после начала российской спецоперации на Украине Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя на российских филиалах, расположенных в Крыму, Вологде и Мытищах, с которыми ранее была заключена договоренность. Позднее, какк писал "Коммерсантъ", у заводов сменился владелец.Так, летом 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка* в связи с предъяленным обвинением в содействии террористической деятельности. Тогда же в СК России рассказали, что предприниматель объявлен в розыск из-за обвинения в финасировании террористической деятельности ВСУ.Кроме того, как пишет РБК, в конце 2023 года Служба безопасности Украины обвинила украинского бизнесмена в содействии России. По данным ведомства, его заводы только перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов за есь 2022 год. Как заявлял сам Черняк*, его компания в России является подсанкционной с 2014 года, поэтому, по его словам, никаких активов его фирмы на территории России быть не может.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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россия, суд, украина
В России арестовали бывшие активы производителя водки "Хортиця", пишет РБК
РБК: в России арестовали бывшие активы производителя "Хортицы"
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ.
В Курске арестовали семь юридических лиц, которые ранее имели отношение к основателю украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку*, сообщает
издание РБК, ссылаясь на информацию базы Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что Черняк* является основателем и гендиректором холдинга Global Spirits, который владеет торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов". Кроме того, сообщается, что после начала российской спецоперации на Украине Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя на российских филиалах, расположенных в Крыму, Вологде и Мытищах, с которыми ранее была заключена договоренность. Позднее, какк писал "Коммерсантъ", у заводов сменился владелец.
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Так, летом 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка* в связи с предъяленным обвинением в содействии террористической деятельности. Тогда же в СК России рассказали, что предприниматель объявлен в розыск из-за обвинения в финасировании террористической деятельности ВСУ.
Кроме того, как пишет РБК, в конце 2023 года Служба безопасности Украины обвинила украинского бизнесмена в содействии России. По данным ведомства, его заводы только перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов за есь 2022 год.
Как заявлял сам Черняк*, его компания в России является подсанкционной с 2014 года, поэтому, по его словам, никаких активов его фирмы на территории России быть не может.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом