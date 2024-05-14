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Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам - 14.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам
Совет ЕС окончательно примет решение по использованию доходов от заблокированных российских активов на следующей неделе. Об этом рассказал агентству РИА Новости | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:48+0300
2024-05-14T14:48+0300
экономика
замороженные российские активы
ес
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно примет решение по использованию доходов от заблокированных российских активов на следующей неделе. Об этом рассказал агентству РИА Новости европейский источник.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Позднее в ЕС сообщали, что правовой базы для изъятия российских активов нет. Поэтому 29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины."Это решение нуждается в согласовании постпредами стран Евросоюза (на заседании в среду, 15 мая – ред.), после чего это решение еще потребуется окончательно утвердить на следующей неделе Советом ЕС (странами Евросоюза на министерском уровне – ред.)", - сказал источник.
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замороженные российские активы, ес
Экономика, замороженные российские активы, ЕС
14:48 14.05.2024
 
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам

Источник РИА: Совет ЕС на следующей неделе утвердит решение по российским активам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно примет решение по использованию доходов от заблокированных российских активов на следующей неделе. Об этом рассказал агентству РИА Новости европейский источник.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Позднее в ЕС сообщали, что правовой базы для изъятия российских активов нет. Поэтому 29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины.
"Это решение нуждается в согласовании постпредами стран Евросоюза (на заседании в среду, 15 мая – ред.), после чего это решение еще потребуется окончательно утвердить на следующей неделе Советом ЕС (странами Евросоюза на министерском уровне – ред.)", - сказал источник.
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