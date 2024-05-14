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Мосбиржа назвала дату приема заявок на обмен акций Yandex N.V.
Мосбиржа назвала дату приема заявок на обмен акций Yandex N.V. - 14.05.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала дату приема заявок на обмен акций Yandex N.V.
Заявки на обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" начнут приниматься с 14 мая, сказано в сообщении Московской биржи. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:08+0300
2024-05-14T09:08+0300
2024-05-14T09:14+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Заявки на обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" начнут приниматься с 14 мая, сказано в сообщении Московской биржи."На основании письма, полученного от ООО "АЛОР+", и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"... установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с акциями обыкновенными класса А публичной компании с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В… с обыкновенными акциями Международной компании публичного акционерного общества "ЯНДЕКС"… в ПАО Московская Биржа… Дата начала сбора заявок 14.05.2024", - сказано в сообщении.
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россия, мосбиржа, акции, яндекс
РОССИЯ, Мосбиржа, Акции, Яндекс
Мосбиржа назвала дату приема заявок на обмен акций Yandex N.V.
Мосбиржа: заявки на обмен акций Yandex N.V. начнут приниматься с 14 мая
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Заявки на обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" начнут приниматься с 14 мая, сказано в сообщении Московской биржи.
"На основании письма, полученного от ООО "АЛОР+", и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"... установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с акциями обыкновенными класса А публичной компании с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В… с обыкновенными акциями Международной компании публичного акционерного общества "ЯНДЕКС"… в ПАО Московская Биржа… Дата начала сбора заявок 14.05.2024", - сказано в сообщении.
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи