https://1prime.ru/20240514/aktsii-848133054.html

Мосбиржа назвала дату приема заявок на обмен акций Yandex N.V.

Мосбиржа назвала дату приема заявок на обмен акций Yandex N.V. - 14.05.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа назвала дату приема заявок на обмен акций Yandex N.V.

Заявки на обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" начнут приниматься с 14 мая, сказано в сообщении Московской биржи. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T09:08+0300

2024-05-14T09:08+0300

2024-05-14T09:14+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Заявки на обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" начнут приниматься с 14 мая, сказано в сообщении Московской биржи."На основании письма, полученного от ООО "АЛОР+", и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"... установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с акциями обыкновенными класса А публичной компании с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В… с обыкновенными акциями Международной компании публичного акционерного общества "ЯНДЕКС"… в ПАО Московская Биржа… Дата начала сбора заявок 14.05.2024", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240513/yandex--848115134.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, акции, яндекс