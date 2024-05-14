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Мосбиржа отложила дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс" - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа отложила дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс"
Мосбиржа отложила дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс" - 14.05.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа отложила дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс"
Торги акциями нидерландской Yandex N.V. на Мосбирже будут прекращены с 10 июля, говорится на сайте торговой площадки. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:05+0300
2024-05-14T15:20+0300
мосбиржа
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Торги акциями нидерландской Yandex N.V. на Мосбирже будут прекращены с 10 июля, говорится на сайте торговой площадки."Наименование эмитента/организации: Public Limited Liability Company Yandex N.V... Прекратить с 10.07.2024 торги в ПАО "Московская Биржа" ценными бумагами, указанными в пункте 1", - говорится в сообщении.Московская биржа отложила до 8 июля с 15 мая дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс", следует из сообщения торговой площадки."В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 14 мая 2024 года приняты следующие решения: … "включить с 08 июля 2024 года в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные Международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", - говорится в сообщении.Акции Yandex N.V. стали торговаться на Мосбирже в 2014 году, сейчас они первом уровне котировального списка - "Листинг А". В апреле биржа заявила, что с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы.
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мосбиржа, акции, яндекс
Мосбиржа, Акции, Яндекс
15:05 14.05.2024 (обновлено: 15:20 14.05.2024)
 
Мосбиржа отложила дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс"

Торги акциями нидерландской Yandex N.V. на Мосбирже будут прекращены с 10 июля

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Торги акциями нидерландской Yandex N.V. на Мосбирже будут прекращены с 10 июля, говорится на сайте торговой площадки.
"Наименование эмитента/организации: Public Limited Liability Company Yandex N.V... Прекратить с 10.07.2024 торги в ПАО "Московская Биржа" ценными бумагами, указанными в пункте 1", - говорится в сообщении.
Московская биржа отложила до 8 июля с 15 мая дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 14 мая 2024 года приняты следующие решения: … "включить с 08 июля 2024 года в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные Международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", - говорится в сообщении.
Акции Yandex N.V. стали торговаться на Мосбирже в 2014 году, сейчас они первом уровне котировального списка - "Листинг А". В апреле биржа заявила, что с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы.
 
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