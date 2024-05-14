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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга - 14.05.2024, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга

Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T09:10+0300

2024-05-14T09:10+0300

2024-05-14T09:43+0300

антон алиханов

кабмин

минпромторг

госдума

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал он.Ранее Алиханов занимал должность губернатора Калининградской области. Володин отметил, что с его приходом очень многое было сделано, чтобы поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону. Кроме того, политик указал, что у Алиханова есть опыт работы как в министерстве, так и "на земле".Председатель ГД подчеркнул, что это направление непростое, призвав депутатов помогать Алиханову."Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет. Мы, конечно, связываем это с именем нового министра", - добавил Володин.14 мая, во вторник, депутаты ГД рассматривают кандидатов на должности министров. 13 мая нижняя палата парламента утвержила список вице-премьеров.

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антон алиханов, минпромторг, госдума, вячеслав володин