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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга - 14.05.2024, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга
Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:10+0300
2024-05-14T09:43+0300
антон алиханов
кабмин
минпромторг
госдума
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал он.Ранее Алиханов занимал должность губернатора Калининградской области. Володин отметил, что с его приходом очень многое было сделано, чтобы поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону. Кроме того, политик указал, что у Алиханова есть опыт работы как в министерстве, так и "на земле".Председатель ГД подчеркнул, что это направление непростое, призвав депутатов помогать Алиханову."Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет. Мы, конечно, связываем это с именем нового министра", - добавил Володин.14 мая, во вторник, депутаты ГД рассматривают кандидатов на должности министров. 13 мая нижняя палата парламента утвержила список вице-премьеров.
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антон алиханов, минпромторг, госдума, вячеслав володин
Антон Алиханов, Кабмин, Минпромторг, Госдума, Вячеслав Володин
09:10 14.05.2024 (обновлено: 09:43 14.05.2024)
 
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал он.
Ранее Алиханов занимал должность губернатора Калининградской области. Володин отметил, что с его приходом очень многое было сделано, чтобы поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону. Кроме того, политик указал, что у Алиханова есть опыт работы как в министерстве, так и "на земле".
Председатель ГД подчеркнул, что это направление непростое, призвав депутатов помогать Алиханову.
"Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет. Мы, конечно, связываем это с именем нового министра", - добавил Володин.
14 мая, во вторник, депутаты ГД рассматривают кандидатов на должности министров. 13 мая нижняя палата парламента утвержила список вице-премьеров.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России
Вчера, 15:45
 
КабминАнтон АлихановМинпромторгГосдумаВячеслав Володин
 
 
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