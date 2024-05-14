https://1prime.ru/20240514/alikhanov-848133275.html
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга - 14.05.2024, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга
Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:10+0300
2024-05-14T09:10+0300
2024-05-14T09:43+0300
антон алиханов
кабмин
минпромторг
госдума
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал он.Ранее Алиханов занимал должность губернатора Калининградской области. Володин отметил, что с его приходом очень многое было сделано, чтобы поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону. Кроме того, политик указал, что у Алиханова есть опыт работы как в министерстве, так и "на земле".Председатель ГД подчеркнул, что это направление непростое, призвав депутатов помогать Алиханову."Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет. Мы, конечно, связываем это с именем нового министра", - добавил Володин.14 мая, во вторник, депутаты ГД рассматривают кандидатов на должности министров. 13 мая нижняя палата парламента утвержила список вице-премьеров.
https://1prime.ru/20240513/gosduma-848114283.html
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антон алиханов, минпромторг, госдума, вячеслав володин
Антон Алиханов, Кабмин, Минпромторг, Госдума, Вячеслав Володин
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга
Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучит вопрос о назначении Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал он.
Ранее Алиханов занимал должность губернатора Калининградской области. Володин отметил, что с его приходом очень многое было сделано, чтобы поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону. Кроме того, политик указал, что у Алиханова есть опыт работы как в министерстве, так и "на земле".
Председатель ГД подчеркнул, что это направление непростое, призвав депутатов помогать Алиханову.
"Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет. Мы, конечно, связываем это с именем нового министра", - добавил Володин.
14 мая, во вторник, депутаты ГД рассматривают кандидатов на должности министров. 13 мая нижняя палата парламента утвержила список вице-премьеров.
Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России