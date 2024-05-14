https://1prime.ru/20240514/alikhanov-848135818.html

Алиханов не поддержал снятие запрета на продление срока службы вагонов

Алиханов не поддержал снятие запрета на продление срока службы вагонов - 14.05.2024, ПРАЙМ

Алиханов не поддержал снятие запрета на продление срока службы вагонов

Кандидат на пост министра промышленности и торговли - губернатор Калининградской области Антон Алиханов не поддерживает предложение снять запрет на продление... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:24+0300

2024-05-14T10:24+0300

2024-05-14T10:24+0300

антон алиханов

вагоны

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост министра промышленности и торговли - губернатор Калининградской области Антон Алиханов не поддерживает предложение снять запрет на продление срока службы железнодорожных вагонов. Власти РФ с 2016 года для стимулирования закупок новых грузовых вагонов ввели ограничение на продление срока их службы почти для всех типов подвижного состава, за рядом исключений. "Вагоностроительная отрасль активно развивается, там очень высокий уровень локализации: 90% и выше по отдельным типам продукции. Если говорить о конкретных типах техники, которая связана с перевозкой нефтепродуктов, мы эту продукцию производим и готовы обеспечить ей транспортные компании, перевозчиков. Конечно, тот объем инвестиций, который был сделан, рабочие места созданы - мы не поддерживаем изменение того решения, которое в 2015 году было принято президентом", - сказал он в ходе выступления в Госдуме, отвечая на вопрос о своей позиции по вопросу снятия запрета на продление срока службы вагонов. В сентябре замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщал, что министерство рассматривает возможность отказаться от полного запрета на продление срока службы грузовых вагонов. О необходимости такой меры в свою очередь говорили в "Трансконтейнере" (входит в группу "Дело").

https://1prime.ru/20240514/alikhanov-848133275.html

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антон алиханов, вагоны