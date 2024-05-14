https://1prime.ru/20240514/alikhanov-848159834.html

ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России

ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России - 14.05.2024, ПРАЙМ

ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России

Государственная Дума одобрила назначение губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли Российской... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:48+0300

2024-05-14T16:48+0300

2024-05-14T16:51+0300

политика

гд

антон алиханов

новости

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума одобрила назначение губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации.За его кандидатуру проголосовали 400 депутатов, голосов против, а также тех, кто воздержался, не было.Ранее должность главы Минпромторга занимал Денис Мантуров, который был назначен первым заместителем председателя правительства России.В 2017 году Алиханов был назначен губернатором Калининградской области. Он также имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли России, занимая различные должности в период с 2013 по 2015 год, в том числе должность заместителя директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.Новое правительство России имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.

https://1prime.ru/20240514/alikhanov-848135818.html

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гд, антон алиханов, новости