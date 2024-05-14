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ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России - 14.05.2024, ПРАЙМ
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ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России
ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России
Государственная Дума одобрила назначение губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли Российской... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:48+0300
2024-05-14T16:51+0300
политика
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума одобрила назначение губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации.За его кандидатуру проголосовали 400 депутатов, голосов против, а также тех, кто воздержался, не было.Ранее должность главы Минпромторга занимал Денис Мантуров, который был назначен первым заместителем председателя правительства России.В 2017 году Алиханов был назначен губернатором Калининградской области. Он также имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли России, занимая различные должности в период с 2013 по 2015 год, в том числе должность заместителя директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.Новое правительство России имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
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гд, антон алиханов, новости
Политика, ГД, Антон Алиханов, Новости
16:48 14.05.2024 (обновлено: 16:51 14.05.2024)
 
ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России

Госдума утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума одобрила назначение губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации.
За его кандидатуру проголосовали 400 депутатов, голосов против, а также тех, кто воздержался, не было.
Ранее должность главы Минпромторга занимал Денис Мантуров, который был назначен первым заместителем председателя правительства России.
В 2017 году Алиханов был назначен губернатором Калининградской области. Он также имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли России, занимая различные должности в период с 2013 по 2015 год, в том числе должность заместителя директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Новое правительство России имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
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