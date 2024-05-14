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Рынок поднимается: Банк России дал толчок - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Рынок поднимается: Банк России дал толчок
Рынок поднимается: Банк России дал толчок - 14.05.2024, ПРАЙМ
Рынок поднимается: Банк России дал толчок
На рынке сохраняется умеренный оптимизм. Индекс Мосбиржи подрос на 0,21% до 3457,11 п., индекс РТС повысился на 1,31% до 1193,46 п. на фоне укрепления рубля... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:05+0300
2024-05-14T09:05+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
ставка банка россии
?1715666722
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. На рынке сохраняется умеренный оптимизм. Индекс Мосбиржи подрос на 0,21% до 3457,11 п., индекс РТС повысился на 1,31% до 1193,46 п. на фоне укрепления рубля после публикации протокола обсуждения ключевой ставки на заседании Банка России в апреле. Ключевые моменты обсуждения: экономика проявляет устойчивость к жесткой монетарной политике благодаря сильному внутреннему спросу, обусловленному ростом доходов и исторически низким уровнем безработицы, что позволяет сохранять высокую потребительскую и кредитную активность. Банк России отмечает проинфляционный баланс рисков и ожидает годовую инфляцию на уровне 7,7% к концу II квартала текущего года. Регулятор намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия более продолжительный период времени, не исключая возможности повышения ставки на ближайших заседаниях.Совет директоров М.Видео рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год и принял решение дополнительно разместить 30 млн акций, или 17% от уставного капитала. После этих заявлений ЭсЭфАй выразил предварительную готовность приобрести весь объем дополнительной эмиссии, что может привести к увеличению доли ЭсЭфАй в капитале М.Видео с текущих 10% до 23%. Причины дополнительной эмиссии со стороны М.Видео понятны: чистый долг на конец 2023 года составил 67,8 млрд руб., финансовые обязательства – 86,4 млрд руб., из которых 74,5 млрд руб. должны быть погашены или рефинансированы в 2024 году. В условиях высоких ставок это значительная долговая нагрузка для компании, у которой на счетах 18,66 млрд руб. Дополнительное размещение акций позволит снизить долговую нагрузку компании и повысить ее финансовую устойчивость. В свою очередь, ЭсЭфАй заинтересована в ускорении темпов роста М.Видео, которая вышла на траекторию повышения эффективности бизнеса из кризисного положения после шоков 2022 года.Яндекс объявил условия обмена акций Yandex N.V. Бумаги, которые были приобретены в России или на зарубежных площадках и переведены в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года (включительно) и учитывались на одном счете депо, могут участвовать во внебиржевом обмене с коэффициентом 1:1. Акционеры, чьи акции были приобретены на зарубежных площадках и переведены в российский депозитарий до 30 ноября 2023 года, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 1251,8 руб. за акцию. Условия обмена для акционеров на МосБирже и СПБ Бирже соответствуют нашим ожиданиям и представляются справедливыми. Более того, мы полагаем, что с учетом имеющихся ограничений данное предложение учитывает интересы максимально возможного круга инвесторов.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, ставка банка россии
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, ставка Банка России
09:05 14.05.2024
 

Рынок поднимается: Банк России дал толчок

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. На рынке сохраняется умеренный оптимизм. Индекс Мосбиржи подрос на 0,21% до 3457,11 п., индекс РТС повысился на 1,31% до 1193,46 п. на фоне укрепления рубля после публикации протокола обсуждения ключевой ставки на заседании Банка России в апреле. Ключевые моменты обсуждения: экономика проявляет устойчивость к жесткой монетарной политике благодаря сильному внутреннему спросу, обусловленному ростом доходов и исторически низким уровнем безработицы, что позволяет сохранять высокую потребительскую и кредитную активность. Банк России отмечает проинфляционный баланс рисков и ожидает годовую инфляцию на уровне 7,7% к концу II квартала текущего года. Регулятор намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия более продолжительный период времени, не исключая возможности повышения ставки на ближайших заседаниях.
Совет директоров М.Видео рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год и принял решение дополнительно разместить 30 млн акций, или 17% от уставного капитала. После этих заявлений ЭсЭфАй выразил предварительную готовность приобрести весь объем дополнительной эмиссии, что может привести к увеличению доли ЭсЭфАй в капитале М.Видео с текущих 10% до 23%. Причины дополнительной эмиссии со стороны М.Видео понятны: чистый долг на конец 2023 года составил 67,8 млрд руб., финансовые обязательства – 86,4 млрд руб., из которых 74,5 млрд руб. должны быть погашены или рефинансированы в 2024 году. В условиях высоких ставок это значительная долговая нагрузка для компании, у которой на счетах 18,66 млрд руб. Дополнительное размещение акций позволит снизить долговую нагрузку компании и повысить ее финансовую устойчивость. В свою очередь, ЭсЭфАй заинтересована в ускорении темпов роста М.Видео, которая вышла на траекторию повышения эффективности бизнеса из кризисного положения после шоков 2022 года.
Яндекс объявил условия обмена акций Yandex N.V. Бумаги, которые были приобретены в России или на зарубежных площадках и переведены в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года (включительно) и учитывались на одном счете депо, могут участвовать во внебиржевом обмене с коэффициентом 1:1. Акционеры, чьи акции были приобретены на зарубежных площадках и переведены в российский депозитарий до 30 ноября 2023 года, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 1251,8 руб. за акцию. Условия обмена для акционеров на МосБирже и СПБ Бирже соответствуют нашим ожиданиям и представляются справедливыми. Более того, мы полагаем, что с учетом имеющихся ограничений данное предложение учитывает интересы максимально возможного круга инвесторов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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