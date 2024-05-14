Рынок акций пошел на максимумы - 14.05.2024, ПРАЙМ
Рынок акций пошел на максимумы
После выходных индекс Мосбиржи продолжил подъем, закрытие вечерки было у 3465 п., и это лишь на 0,6% ниже многолетней вершины. На фоне окончания майской плоской | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:54+0300
2024-05-14T09:54+0300
2024-05-14T09:54+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
?1715669699
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. После выходных индекс Мосбиржи продолжил подъем, закрытие вечерки было у 3465 п., и это лишь на 0,6% ниже многолетней вершины. На фоне окончания майской плоской коррекции движение вверх может привести индекс выше 3600 п. уже в начале лета. Идея подхвата бумаг на откате полностью себя оправдала.Акции Газпрома резко взлетели на 2%. Факторов скачка якобы не было, но не забываем — вопрос дивидендов еще не решен, а президент РФ на днях будет в Китае, где наверняка будет обсуждаться проект "Сила Сибири – 2". При любом позитиве курс технически перепроданных бумаг может взмыть ввысь. Таргет года у 230 руб., или +45% от текущих.Закончилась история с Яндексом — руководство одобрило обмен с расписками 1:1. На этом фоне бумаги переписали максимумы с начала января 2022 г., в моменте было почти 4600 руб. Но теперь надо опасаться фиксации из-за уже реализованных ожиданий и после ралли с начала года на +75%.А рубль ожидаемо восстановился после праздников. Инвалюты резко упали на процент, доллар вернулся к 91,2, евро уже ниже 98,5, а юань у 12,57. На фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки ждать девальвации рубля попросту странно. А скачки волатильности курса быстро сходят на нет. В ближайшие сессии не исключаем и локальное падение американца до 90.
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. После выходных индекс Мосбиржи продолжил подъем, закрытие вечерки было у 3465 п., и это лишь на 0,6% ниже многолетней вершины. На фоне окончания майской плоской коррекции движение вверх может привести индекс выше 3600 п. уже в начале лета. Идея подхвата бумаг на откате полностью себя оправдала.
Акции Газпрома резко взлетели на 2%. Факторов скачка якобы не было, но не забываем — вопрос дивидендов еще не решен, а президент РФ на днях будет в Китае, где наверняка будет обсуждаться проект "Сила Сибири – 2". При любом позитиве курс технически перепроданных бумаг может взмыть ввысь. Таргет года у 230 руб., или +45% от текущих.
Закончилась история с Яндексом — руководство одобрило обмен с расписками 1:1. На этом фоне бумаги переписали максимумы с начала января 2022 г., в моменте было почти 4600 руб. Но теперь надо опасаться фиксации из-за уже реализованных ожиданий и после ралли с начала года на +75%.
А рубль ожидаемо восстановился после праздников. Инвалюты резко упали на процент, доллар вернулся к 91,2, евро уже ниже 98,5, а юань у 12,57. На фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки ждать девальвации рубля попросту странно. А скачки волатильности курса быстро сходят на нет. В ближайшие сессии не исключаем и локальное падение американца до 90.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.