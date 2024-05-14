Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций пошел на максимумы - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240514/analitika-848134657.html
Рынок акций пошел на максимумы
Рынок акций пошел на максимумы - 14.05.2024, ПРАЙМ
Рынок акций пошел на максимумы
После выходных индекс Мосбиржи продолжил подъем, закрытие вечерки было у 3465 п., и это лишь на 0,6% ниже многолетней вершины. На фоне окончания майской плоской | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:54+0300
2024-05-14T09:54+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
?1715669699
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. После выходных индекс Мосбиржи продолжил подъем, закрытие вечерки было у 3465 п., и это лишь на 0,6% ниже многолетней вершины. На фоне окончания майской плоской коррекции движение вверх может привести индекс выше 3600 п. уже в начале лета. Идея подхвата бумаг на откате полностью себя оправдала.Акции Газпрома резко взлетели на 2%. Факторов скачка якобы не было, но не забываем — вопрос дивидендов еще не решен, а президент РФ на днях будет в Китае, где наверняка будет обсуждаться проект "Сила Сибири – 2". При любом позитиве курс технически перепроданных бумаг может взмыть ввысь. Таргет года у 230 руб., или +45% от текущих.Закончилась история с Яндексом — руководство одобрило обмен с расписками 1:1. На этом фоне бумаги переписали максимумы с начала января 2022 г., в моменте было почти 4600 руб. Но теперь надо опасаться фиксации из-за уже реализованных ожиданий и после ралли с начала года на +75%.А рубль ожидаемо восстановился после праздников. Инвалюты резко упали на процент, доллар вернулся к 91,2, евро уже ниже 98,5, а юань у 12,57. На фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки ждать девальвации рубля попросту странно. А скачки волатильности курса быстро сходят на нет. В ближайшие сессии не исключаем и локальное падение американца до 90.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи
09:54 14.05.2024
 

Рынок акций пошел на максимумы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. После выходных индекс Мосбиржи продолжил подъем, закрытие вечерки было у 3465 п., и это лишь на 0,6% ниже многолетней вершины. На фоне окончания майской плоской коррекции движение вверх может привести индекс выше 3600 п. уже в начале лета. Идея подхвата бумаг на откате полностью себя оправдала.
Акции Газпрома резко взлетели на 2%. Факторов скачка якобы не было, но не забываем — вопрос дивидендов еще не решен, а президент РФ на днях будет в Китае, где наверняка будет обсуждаться проект "Сила Сибири – 2". При любом позитиве курс технически перепроданных бумаг может взмыть ввысь. Таргет года у 230 руб., или +45% от текущих.
Закончилась история с Яндексом — руководство одобрило обмен с расписками 1:1. На этом фоне бумаги переписали максимумы с начала января 2022 г., в моменте было почти 4600 руб. Но теперь надо опасаться фиксации из-за уже реализованных ожиданий и после ралли с начала года на +75%.
А рубль ожидаемо восстановился после праздников. Инвалюты резко упали на процент, доллар вернулся к 91,2, евро уже ниже 98,5, а юань у 12,57. На фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки ждать девальвации рубля попросту странно. А скачки волатильности курса быстро сходят на нет. В ближайшие сессии не исключаем и локальное падение американца до 90.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковиндекс Мосбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала