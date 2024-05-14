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Под Волгоградом по вине посторонних лиц сошли с рельсов вагоны поезда
Под Волгоградом по вине посторонних лиц сошли с рельсов вагоны поезда - 14.05.2024, ПРАЙМ
Под Волгоградом по вине посторонних лиц сошли с рельсов вагоны поезда
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщается на | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T05:52+0300
2024-05-14T05:52+0300
2024-05-14T05:53+0300
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщается на сайте РЖД. "Сегодня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для устранения последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.
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ржд, авария
Происшествия, РЖД, авария
Под Волгоградом по вине посторонних лиц сошли с рельсов вагоны поезда
РЖД: под Волгоградом по вине посторонних лиц произошел сход вагонов поезда
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщается на сайте РЖД.
"Сегодня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для устранения последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.