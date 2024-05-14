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Под Волгоградом восстановили движение по одному пути после схода вагонов - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Под Волгоградом восстановили движение по одному пути после схода вагонов
Под Волгоградом восстановили движение по одному пути после схода вагонов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Под Волгоградом восстановили движение по одному пути после схода вагонов
Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где ночью сошли с рельсов вагоны, восстановлено по одному пути, сообщает Приволжская железная... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T06:42+0300
2024-05-14T06:44+0300
происшествия
волгоград
железнодорожное движение
восстановление
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где ночью сошли с рельсов вагоны, восстановлено по одному пути, сообщает Приволжская железная дорога. Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". "В 05:10 (мск) движение поездов на станции Котлубань, где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда. Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам. В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда: № 89 Волгоград – Санкт-Петербург; № 90 Санкт-Петербург – Волгоград", - говорится в сообщении. Отмечается, что в вагонах на протяжении всего времени поддерживался комфортный температурный режим. В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, заверив, что делают все возможное для сокращения времени опоздания поездов.
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волгоград, железнодорожное движение, восстановление
Происшествия, ВОЛГОГРАД, железнодорожное движение, восстановление
06:42 14.05.2024 (обновлено: 06:44 14.05.2024)
 
Под Волгоградом восстановили движение по одному пути после схода вагонов

ПЖД: под Волгоградом восстановили движение по одному пути после схода вагонов

© РИА Новости . Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкБАМ
БАМ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виталий Арутюнов
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где ночью сошли с рельсов вагоны, восстановлено по одному пути, сообщает Приволжская железная дорога.
Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
"В 05:10 (мск) движение поездов на станции Котлубань, где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда. Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам. В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда: № 89 Волгоград – Санкт-Петербург; № 90 Санкт-Петербург – Волгоград", - говорится в сообщении.
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Под Волгоградом по вине посторонних лиц сошли с рельсов вагоны поезда
05:52
Отмечается, что в вагонах на протяжении всего времени поддерживался комфортный температурный режим. В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, заверив, что делают все возможное для сокращения времени опоздания поездов.
 
ПроисшествияВОЛГОГРАДжелезнодорожное движениевосстановление
 
 
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