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Стало известно, на каких авто будут возить участников ПМЭФ
Стало известно, на каких авто будут возить участников ПМЭФ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно, на каких авто будут возить участников ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Официальным автомобильным брендом Петербургского экономического форума (ПМЭФ) станет премиальная китайская марка HONGQI,... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:56+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Официальным автомобильным брендом Петербургского экономического форума (ПМЭФ) станет премиальная китайская марка HONGQI, сообщает фонд "Росконгресс". "На протяжении всех дней работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для передвижения его спикеров и партнеров будут использоваться автомобили премиального бренда из Китая – HONGQI (Хончи)", – говорится в сообщении. Как отмечается, этот бренд, который официально вышел на российский рынок в 2023 году, присутствует на рынках 28 стран, в том числе Бахрейна, Германии, Дании, Израиля, Катара, Норвегии, Нидерландов, ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппин и Швеции. "Новый официальный автомобиль форума поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2024. Мы надеемся, что официальные лица и гости форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с HONGQI", – сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся в сообщении. Помимо формирования официального парка мероприятия, в рамках выставочной экспозиции ПМЭФ-2024 HONGQI представит участникам и гостям форума флагманские модели и новинки российской модельной линейки бренда. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.
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Стало известно, на каких авто будут возить участников ПМЭФ
"Росконгресс": участников ПМЭФ будут возить на китайских автомобилях HONGQI
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Официальным автомобильным брендом Петербургского экономического форума (ПМЭФ) станет премиальная китайская марка HONGQI, сообщает фонд "Росконгресс".
"На протяжении всех дней работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для передвижения его спикеров и партнеров будут использоваться автомобили премиального бренда из Китая – HONGQI (Хончи)", – говорится в сообщении.
Как отмечается, этот бренд, который официально вышел на российский рынок в 2023 году, присутствует на рынках 28 стран, в том числе Бахрейна, Германии, Дании, Израиля, Катара, Норвегии, Нидерландов, ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппин и Швеции.
"Новый официальный автомобиль форума поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2024. Мы надеемся, что официальные лица и гости форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с HONGQI", – сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся в сообщении.
Помимо формирования официального парка мероприятия, в рамках выставочной экспозиции ПМЭФ-2024 HONGQI представит участникам и гостям форума флагманские модели и новинки российской модельной линейки бренда.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.
В МИД прошла презентация ПМЭФ-2024