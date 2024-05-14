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Российские банки предложили обсудить выпуск сберсертификатов в виде ЦФА
Российские банки предложили обсудить выпуск сберсертификатов в виде ЦФА - 14.05.2024, ПРАЙМ
Российские банки предложили обсудить выпуск сберсертификатов в виде ЦФА
Банки РФ концептуально поддерживают идею стимулирования долгосрочных привлечений средств населения, но с рядом предложений, в частности предлагают обсудить... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:18+0300
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2024-05-14T13:18+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банки РФ концептуально поддерживают идею стимулирования долгосрочных привлечений средств населения, но с рядом предложений, в частности предлагают обсудить выпуск сберсертификатов в виде ЦФА и отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Ранее ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил снизить ставки отчислений в ФОСВ по рублевым долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам с 0,48% годовых до 0,2%, увеличить максимальный лимит страхового возмещения до 2 миллионов рублей по долгосрочным рублевым вкладам, размещенным на срок более 3 лет, и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок от 1 до 3 лет, а до 2,8 миллиона рублей - по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок более 3 лет. "Сообщаем о концептуальной поддержке идеи разработки и внедрения положительных стимулов, направленных на удлинение пассивов банков… Поддерживая необходимость законодательных изменений для оборачиваемости сертификатов, удостоверяющих факт внесения вкладчиком в кредитную организацию суммы вклада, предлагаем дополнительно обсудить возможность выпуска сертификатов, оформленных в виде ЦФА (в настоящее время представляется невозможным, так как сертификаты являются неэмиссионными бумагами)",- говорится в материалах. Также в письме отмечается, что банки предлагают рассмотреть инициативу о полной отмене отчислений в ФОСВ по безотзывным инструментам, поскольку ожидания ЦБ, опубликованные в докладе ранее - по перетоку средств на вклады сроком более 3-х лет (10-15% с рублевых счетов и вкладов), рядом банков оцениваются как завышенные. АБР также поддержала предложение ЦБ о снижении ставок взносов в ФОСВ с 0,48% годовых до 0,2% по вкладам сроком более 3 лет и безотзывным сертификатам сроком более 1 года. Банки также попросили рассмотреть более значительное снижение ставки отчислений в ФОСВ по указанным привлечениям для банков с базовой лицензией. "Инициатива связана с большей долей пассивов, которые подлежат страхованию, у таких банков, в связи с чем помимо соображений поддержания конкуренции имеет также экономическое обоснование",- сказано в письме АБР.
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россия, банки, цфа, новости
Экономика, РОССИЯ, Банки, ЦФА, Новости
Российские банки предложили обсудить выпуск сберсертификатов в виде ЦФА
АБР: банки РФ предлагают обсудить выпуск сберсертификатов в виде ЦФА
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банки РФ концептуально поддерживают идею стимулирования долгосрочных привлечений средств населения, но с рядом предложений, в частности предлагают обсудить выпуск сберсертификатов в виде ЦФА и отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Ранее ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил снизить ставки отчислений в ФОСВ по рублевым долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам с 0,48% годовых до 0,2%, увеличить максимальный лимит страхового возмещения до 2 миллионов рублей по долгосрочным рублевым вкладам, размещенным на срок более 3 лет, и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок от 1 до 3 лет, а до 2,8 миллиона рублей - по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок более 3 лет.
"Сообщаем о концептуальной поддержке идеи разработки и внедрения положительных стимулов, направленных на удлинение пассивов банков… Поддерживая необходимость законодательных изменений для оборачиваемости сертификатов, удостоверяющих факт внесения вкладчиком в кредитную организацию суммы вклада, предлагаем дополнительно обсудить возможность выпуска сертификатов, оформленных в виде ЦФА (в настоящее время представляется невозможным, так как сертификаты являются неэмиссионными бумагами)",- говорится в материалах.
Также в письме отмечается, что банки предлагают рассмотреть инициативу о полной отмене отчислений в ФОСВ по безотзывным инструментам, поскольку ожидания ЦБ, опубликованные в докладе ранее - по перетоку средств на вклады сроком более 3-х лет (10-15% с рублевых счетов и вкладов), рядом банков оцениваются как завышенные.
АБР также поддержала предложение ЦБ о снижении ставок взносов в ФОСВ с 0,48% годовых до 0,2% по вкладам сроком более 3 лет и безотзывным сертификатам сроком более 1 года.
Банки также попросили рассмотреть более значительное снижение ставки отчислений в ФОСВ по указанным привлечениям для банков с базовой лицензией. "Инициатива связана с большей долей пассивов, которые подлежат страхованию, у таких банков, в связи с чем помимо соображений поддержания конкуренции имеет также экономическое обоснование",- сказано в письме АБР.
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