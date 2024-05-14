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Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16

Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16 - 14.05.2024, ПРАЙМ

Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16

В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ число погибших выросло до 16 человек, сообщили агентству РИА Новости в... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:42+0300

2024-05-14T12:42+0300

2024-05-14T12:43+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ число погибших выросло до 16 человек, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена ещё одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек", - заявил собеседник издания. В воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.13 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.

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