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Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16 - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16
Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16 - 14.05.2024, ПРАЙМ
Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16
В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ число погибших выросло до 16 человек, сообщили агентству РИА Новости в... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:42+0300
2024-05-14T12:43+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ число погибших выросло до 16 человек, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена ещё одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек", - заявил собеседник издания. В воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.13 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
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Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, УКРАИНА, ВСУ
12:42 14.05.2024 (обновлено: 12:43 14.05.2024)
 
Число жертв обрушения подъезда в Белгороде возросло до 16

МЧС: число жертв обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде возросло до 16

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ число погибших выросло до 16 человек, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена ещё одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек", - заявил собеседник издания.
В воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
13 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
 
ПроисшествияРОССИЯБЕЛГОРОДУКРАИНАВСУ
 
 
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