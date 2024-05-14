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Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17 - 14.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17
Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:56+0300
2024-05-14T13:56+0300
2024-05-14T13:56+0300
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БЕЛГОРОД, 14 мая - ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.В воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте."Найдено тело ещё одного погибшего", — сказал он.По словам собеседника агентства, 14 тел удалось опознать.13 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
https://1prime.ru/20240513/belgorod-848101362.html
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Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Новости
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде увеличилось до 17
БЕЛГОРОД, 14 мая - ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
В воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
"Найдено тело ещё одного погибшего", — сказал он.
По словам собеседника агентства, 14 тел удалось опознать.
13 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
В Белгороде заявили о сохранении угрозы обрушения поврежденного дома