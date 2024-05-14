Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17 - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240514/belgorod-848148227.html
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17 - 14.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17
Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:56+0300
2024-05-14T13:56+0300
происшествия
россия
белгород
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848089125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ace7ddcccf5d228be405ee5b9b8256f.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мая - ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.В воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте."Найдено тело ещё одного погибшего", — сказал он.По словам собеседника агентства, 14 тел удалось опознать.13 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
https://1prime.ru/20240513/belgorod-848101362.html
белгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848089125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6272b45abb447a1a24d0cea59aae7dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белгород, новости
Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Новости
13:56 14.05.2024
 
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 17

Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде увеличилось до 17

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 14 мая - ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
В воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
"Найдено тело ещё одного погибшего", — сказал он.
По словам собеседника агентства, 14 тел удалось опознать.
13 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
В Белгороде заявили о сохранении угрозы обрушения поврежденного дома
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияРОССИЯБЕЛГОРОДНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала