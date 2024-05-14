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"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ
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"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны
"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны
Недавнее назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России свидетельствует о том, что страна готовится к продолжению СВО на Украине, пишет издание Global... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:32+0300
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ПЕКИН, 14 мая - ПРАЙМ. Недавнее назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России свидетельствует о том, что страна готовится к продолжению СВО на Украине, пишет издание Global Times."Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится "вести долгую игру" на Украине", — заметил преподаватель центра КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.По мнению эксперта, Белоусов, не имеющий военного образования, был выбран с учетом экономических знаний и опыта, чтобы обеспечить финансирование дорогостоящих военных потребностей и предотвратить негативное влияние спецоперации на экономическое развитие страны.Он также предположил, что Россия осознала необходимость не только использовать военные средства, но и обеспечить устойчивое развитие.Президент Путин ранее рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Кабмин, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости
13:32 14.05.2024
 
"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны

GT: назначение Белоусова доказывает, что Россия готова играть вдолгую на Украине

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ПЕКИН, 14 мая - ПРАЙМ. Недавнее назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России свидетельствует о том, что страна готовится к продолжению СВО на Украине, пишет издание Global Times.
"Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится "вести долгую игру" на Украине", — заметил преподаватель центра КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
По мнению эксперта, Белоусов, не имеющий военного образования, был выбран с учетом экономических знаний и опыта, чтобы обеспечить финансирование дорогостоящих военных потребностей и предотвратить негативное влияние спецоперации на экономическое развитие страны.
Он также предположил, что Россия осознала необходимость не только использовать военные средства, но и обеспечить устойчивое развитие.
Президент Путин ранее рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вице-премьер Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
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