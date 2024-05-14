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"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны

"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Будет долгая игра". В КНР оценили назначение Белоусова главой Минобороны

Недавнее назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России свидетельствует о том, что страна готовится к продолжению СВО на Украине, пишет издание Global... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T13:32+0300

2024-05-14T13:32+0300

2024-05-14T13:32+0300

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ПЕКИН, 14 мая - ПРАЙМ. Недавнее назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России свидетельствует о том, что страна готовится к продолжению СВО на Украине, пишет издание Global Times."Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится "вести долгую игру" на Украине", — заметил преподаватель центра КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.По мнению эксперта, Белоусов, не имеющий военного образования, был выбран с учетом экономических знаний и опыта, чтобы обеспечить финансирование дорогостоящих военных потребностей и предотвратить негативное влияние спецоперации на экономическое развитие страны.Он также предположил, что Россия осознала необходимость не только использовать военные средства, но и обеспечить устойчивое развитие.Президент Путин ранее рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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