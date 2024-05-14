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Белоусов пообещал усилить контроль над выполнением ГОЗ - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Белоусов пообещал усилить контроль над выполнением ГОЗ
Белоусов пообещал усилить контроль над выполнением ГОЗ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Белоусов пообещал усилить контроль над выполнением ГОЗ
Необходимо усилить контроль за выполнением гособоронзаказа, сообщил во вторник кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:45+0300
2024-05-14T15:03+0300
вооружения
россия
андрей белоусов
гособоронзаказ
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Необходимо усилить контроль за выполнением гособоронзаказа, сообщил во вторник кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Контроль – это инструмент, а результат – это повышение эффективности гособоронзаказа. Это ключевой момент", — сказал Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации.Он пояснил, что нужен поэтапный переход на нормативный принцип работы, чтобы полностью обеспечить Вооруженные силы РФ всеми видами довольствия.По его словам, одной из важных задач является усиление контроля за ценообразование в системе гособоронзаказов."Здесь ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", — сказал он.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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россия, андрей белоусов, гособоронзаказ
Вооружения, РОССИЯ, Андрей Белоусов, гособоронзаказ
14:45 14.05.2024 (обновлено: 15:03 14.05.2024)
 
Белоусов пообещал усилить контроль над выполнением ГОЗ

Белоусов: нужно усилить контроль за ценообразованием и выполнением ГОЗ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Необходимо усилить контроль за выполнением гособоронзаказа, сообщил во вторник кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
"Контроль – это инструмент, а результат – это повышение эффективности гособоронзаказа. Это ключевой момент", — сказал Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации.
Он пояснил, что нужен поэтапный переход на нормативный принцип работы, чтобы полностью обеспечить Вооруженные силы РФ всеми видами довольствия.
По его словам, одной из важных задач является усиление контроля за ценообразование в системе гособоронзаказов.
"Здесь ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", — сказал он.
%Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Белоусов рассказал о первоочередных задачах в работе Минобороны
14:43
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
 
ВооруженияРОССИЯАндрей Белоусовгособоронзаказ
 
 
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