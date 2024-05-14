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Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны - 14.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240514/belousov-848152827.html
Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны
Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны - 14.05.2024, ПРАЙМ
Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны
Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения возложенных на... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:09+0300
2024-05-14T15:29+0300
кабмин
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения возложенных на него задач."Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", - сказал он в Совете Федерации.Белоусов пояснил, что всегда действовал, исходя из железобетонного принципа: "ошибаться можно, врать нельзя".Белоусов не является кадровым военным. По образованию он экономист и занимал значимые посты в экономическом блоке правительства. Он был министром экономического развития, а также помощникам президента по экономическим вопросам. До госслужбы занимался научной деятельностью и прогнозированием. Президент Владимир Путин рекомендовал его на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций. Экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике текущего момента, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20240514/minoborony-848150743.html
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андрей белоусов
Кабмин, Андрей Белоусов
15:09 14.05.2024 (обновлено: 15:29 14.05.2024)
 
Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны

Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения возложенных на него задач.
"Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", - сказал он в Совете Федерации.
Белоусов пояснил, что всегда действовал, исходя из железобетонного принципа: "ошибаться можно, врать нельзя".
Белоусов не является кадровым военным. По образованию он экономист и занимал значимые посты в экономическом блоке правительства. Он был министром экономического развития, а также помощникам президента по экономическим вопросам. До госслужбы занимался научной деятельностью и прогнозированием.
Президент Владимир Путин рекомендовал его на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций. Экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике текущего момента, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
%Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Белоусов рассказал о первоочередных задачах в работе Минобороны
14:43
 
КабминАндрей Белоусов
 
 
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