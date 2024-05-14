https://1prime.ru/20240514/belousov-848152827.html

Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны

Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны - 14.05.2024, ПРАЙМ

Белоусов заявил, что не пожалеет своей жизни на должности министра обороны

Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения возложенных на... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:09+0300

2024-05-14T15:09+0300

2024-05-14T15:29+0300

кабмин

андрей белоусов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848153050_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_a82600b24302fd9e72472d712fd0ba95.jpg

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения возложенных на него задач."Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", - сказал он в Совете Федерации.Белоусов пояснил, что всегда действовал, исходя из железобетонного принципа: "ошибаться можно, врать нельзя".Белоусов не является кадровым военным. По образованию он экономист и занимал значимые посты в экономическом блоке правительства. Он был министром экономического развития, а также помощникам президента по экономическим вопросам. До госслужбы занимался научной деятельностью и прогнозированием. Президент Владимир Путин рекомендовал его на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций. Экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике текущего момента, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240514/minoborony-848150743.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей белоусов