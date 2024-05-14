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Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов

Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов - 14.05.2024, ПРАЙМ

Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов

Все инновационные разработки и эффективные подходы, которые имеет Россия, должны способствовать достижению победы и обеспечивать решение данных Вооруженным... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:14+0300

2024-05-14T15:14+0300

2024-05-14T15:16+0300

россия

андрей белоусов

совет федерации

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Все инновационные разработки и эффективные подходы, которые имеет Россия, должны способствовать достижению победы и обеспечивать решение данных Вооруженным силам страны задач, подчеркнул кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - заявил он в ходе консультаций в Совете Федерации.Кроме того, политик отметил, что создание новых и прочих вооружений требует четкого и синхронного планирования. По его словам, эти вопросы нужно обеспечить в приоритетном порядке.

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россия, андрей белоусов, совет федерации