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Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов
Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов
Все инновационные разработки и эффективные подходы, которые имеет Россия, должны способствовать достижению победы и обеспечивать решение данных Вооруженным... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:14+0300
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россия
андрей белоусов
совет федерации
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Все инновационные разработки и эффективные подходы, которые имеет Россия, должны способствовать достижению победы и обеспечивать решение данных Вооруженным силам страны задач, подчеркнул кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - заявил он в ходе консультаций в Совете Федерации.Кроме того, политик отметил, что создание новых и прочих вооружений требует четкого и синхронного планирования. По его словам, эти вопросы нужно обеспечить в приоритетном порядке.
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россия, андрей белоусов, совет федерации
РОССИЯ, Андрей Белоусов, Совет Федерации
15:14 14.05.2024 (обновлено: 15:16 14.05.2024)
 
Все передовое в РФ должно работать на достижение победы, заявил Белоусов

Белоусов: все эффективное и передовое в РФ должно работать на достижение победы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Все инновационные разработки и эффективные подходы, которые имеет Россия, должны способствовать достижению победы и обеспечивать решение данных Вооруженным силам страны задач, подчеркнул кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
"Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - заявил он в ходе консультаций в Совете Федерации.
Кроме того, политик отметил, что создание новых и прочих вооружений требует четкого и синхронного планирования. По его словам, эти вопросы нужно обеспечить в приоритетном порядке.
 
РОССИЯАндрей БелоусовСовет Федерации
 
 
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