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ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ

ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ

ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ

На грядущей неделе Евросоюз и Молдавия планируют договориться об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", пишет издание... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T08:17+0300

2024-05-14T08:17+0300

2024-05-14T08:18+0300

европа

молдавия

безопасность

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. На грядущей неделе Евросоюз и Молдавия планируют договориться об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", пишет издание Financial Times, ссыалясь на предложение европейского блока."Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня", - говорится в материале газеты. В свою очередь другие СМИ подчеркивали, что инициатива Евросоюза должна быть согласована уже на следующей неделе. Потенциальное соглашение предполагает, что Молдавия будет активнее обмениваться разведывательными данными с европейскими странами, а также принимать участие в совместных военных учениях и программах военных закупок.Отношения между Молдавией и EС на текущий момент регулируются Европейской политикой соседства, инструментом внешней политики ЕС в отношении соседних с ним стран. Молдавия с 2014 года является ассоциированным членом блока.

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европа, молдавия, безопасность