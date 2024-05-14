Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240514/bezopasnost-848131965.html
ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ
ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ
ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ
На грядущей неделе Евросоюз и Молдавия планируют договориться об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", пишет издание... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T08:17+0300
2024-05-14T08:18+0300
европа
молдавия
безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/96/838339600_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_878f2a4d1c10194b3dac761299921a30.jpg
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. На грядущей неделе Евросоюз и Молдавия планируют договориться об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", пишет издание Financial Times, ссыалясь на предложение европейского блока."Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня", - говорится в материале газеты. В свою очередь другие СМИ подчеркивали, что инициатива Евросоюза должна быть согласована уже на следующей неделе. Потенциальное соглашение предполагает, что Молдавия будет активнее обмениваться разведывательными данными с европейскими странами, а также принимать участие в совместных военных учениях и программах военных закупок.Отношения между Молдавией и EС на текущий момент регулируются Европейской политикой соседства, инструментом внешней политики ЕС в отношении соседних с ним стран. Молдавия с 2014 года является ассоциированным членом блока.
европа
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/96/838339600_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_76322fc51c74b66e1853b584ee1a0142.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, молдавия, безопасность
ЕВРОПА, МОЛДАВИЯ, безопасность
08:17 14.05.2024 (обновлено: 08:18 14.05.2024)
 
ЕС и Молдавия намерены углубить партнерство в сфере безопасности, пишет СМИ

FT: ЕС и Молдавия углубят связи в сфере безопасности до беспрецедентного уровня

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. На грядущей неделе Евросоюз и Молдавия планируют договориться об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", пишет издание Financial Times, ссыалясь на предложение европейского блока.
"Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня", - говорится в материале газеты.
В свою очередь другие СМИ подчеркивали, что инициатива Евросоюза должна быть согласована уже на следующей неделе. Потенциальное соглашение предполагает, что Молдавия будет активнее обмениваться разведывательными данными с европейскими странами, а также принимать участие в совместных военных учениях и программах военных закупок.
Отношения между Молдавией и EС на текущий момент регулируются Европейской политикой соседства, инструментом внешней политики ЕС в отношении соседних с ним стран. Молдавия с 2014 года является ассоциированным членом блока.
 
ЕВРОПАМОЛДАВИЯбезопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала