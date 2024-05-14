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Решетников прокомментировал уровень безработицы в России

Решетников прокомментировал уровень безработицы в России - 14.05.2024, ПРАЙМ

Решетников прокомментировал уровень безработицы в России

Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:11+0300

2024-05-14T14:11+0300

2024-05-14T14:16+0300

россия

максим решетников

безработица

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников. "Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме. Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.

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россия, максим решетников, безработица