Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240514/bezrabotitsa-848149252.html
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России - 14.05.2024, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России
Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:11+0300
2024-05-14T14:16+0300
россия
максим решетников
безработица
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников. "Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме. Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1bbc9ceb6adbb4d019b059e239393ad6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников, безработица
РОССИЯ, Максим Решетников, безработица
14:11 14.05.2024 (обновлено: 14:16 14.05.2024)
 
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России

Решетников: уровень безработицы в России стал аномально низким

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества "Слаженное взаимодействие и осмысление будущего"
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников.
"Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме.
Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.
 
РОССИЯМаксим Решетниковбезработица
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала