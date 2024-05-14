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Решетников прокомментировал уровень безработицы в России
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России - 14.05.2024, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России
Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:11+0300
2024-05-14T14:11+0300
2024-05-14T14:16+0300
россия
максим решетников
безработица
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников. "Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме. Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.
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россия, максим решетников, безработица
РОССИЯ, Максим Решетников, безработица
Решетников прокомментировал уровень безработицы в России
Решетников: уровень безработицы в России стал аномально низким
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников.
"Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме.
Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.