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Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты
Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты - 14.05.2024, ПРАЙМ
Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты
Американский концерн Boeing Co. сообщил о рекордном сокращении заказов на новые самолеты, следует из релиза компании. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T19:10+0300
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co. сообщил о рекордном сокращении заказов на новые самолеты, следует из релиза компании. Компания в апреле 2024 года получила всего семь заказов на новые самолеты, что в 16 раз меньше, чем в марте.Всего за январь-апрель компания получила 138 заказов. В прошлом месяце Boeing поставил 24 самолета — на 17,2% меньше, чем в марте. В январе-апреле поставки концерна составили 107 единиц. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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Экономика, США
19:10 14.05.2024
 
Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты

Заказы самолетов Boeing в апреле упали в 16 раз к марту – до 7 единиц

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкPegasus Airlines
Pegasus Airlines - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co. сообщил о рекордном сокращении заказов на новые самолеты, следует из релиза компании.
Компания в апреле 2024 года получила всего семь заказов на новые самолеты, что в 16 раз меньше, чем в марте.
Всего за январь-апрель компания получила 138 заказов.
В прошлом месяце Boeing поставил 24 самолета — на 17,2% меньше, чем в марте. В январе-апреле поставки концерна составили 107 единиц.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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