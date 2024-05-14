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Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты

Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты - 14.05.2024, ПРАЙМ

Boeing объявил о рекордном снижении заказов на новые самолеты

Американский концерн Boeing Co. сообщил о рекордном сокращении заказов на новые самолеты, следует из релиза компании. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T19:10+0300

2024-05-14T19:10+0300

2024-05-14T19:10+0300

экономика

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co. сообщил о рекордном сокращении заказов на новые самолеты, следует из релиза компании. Компания в апреле 2024 года получила всего семь заказов на новые самолеты, что в 16 раз меньше, чем в марте.Всего за январь-апрель компания получила 138 заказов. В прошлом месяце Boeing поставил 24 самолета — на 17,2% меньше, чем в марте. В январе-апреле поставки концерна составили 107 единиц. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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