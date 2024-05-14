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Суд отказал экс-владельцам ЧЭМК в отмене взыскания незаконного обогащения

Суд отказал экс-владельцам ЧЭМК в отмене взыскания незаконного обогащения - 14.05.2024, ПРАЙМ

Суд отказал экс-владельцам ЧЭМК в отмене взыскания незаконного обогащения

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался приостановить решение суда о взыскании с бывших владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей и изъятии 100% долей... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T20:25+0300

2024-05-14T20:25+0300

2024-05-14T20:25+0300

мошенничество

россия

чэмк

суд

неправомерное обогащение

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – ПРАЙМ. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался приостановить решение суда о взыскании с бывших владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей и изъятии 100% долей предприятий в пользу РФ, сообщила во вторник пресс-служба суда. В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поступили жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области по иску Генпрокуратуры РФ о признании недействительным соглашения от 19 октября 2022 года и взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд рублей. Также генпрокуратура требует изъять в пользу РФ 100% доли принадлежащих ответчикам организаций."От Антипова Юрия, Антиповой Людмилы поступили ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта. В удовлетворении ходатайств Антипова Юрия, Антиповой Людмилы о приостановлении исполнения судебного акта отказано", — говорится в сообщении. Апелляционные жалобы АО "Компания Эталон", Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых приняты к производству суда, рассмотрение назначено в закрытом судебном заседании на 31 мая на 10.00 (08.00 мск), поясняется в сообщении. Как сообщалось, ранее апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля подали ООО "Центр пищевой индустрии – Ариант" и еще четыре юрлица, а также Александр, Владимир и Елена Кретовы, Александр и Людмила Аристовы. Рассмотрение жалоб назначено на 31 мая на 10.00 (08.00 мск). Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Антиповым и компании "Эталон", требуя признать недействительным соглашение 2022 года, по которому УСМК освобождала Антипова от возврата государственных средств на сумму 22,91 миллиарда рублей с процентами. Позднее от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера иска до 105 миллиардов рублей. Ответчиками стали ООО "Группа компаний Ариант" и ее владельцы Александр и Елена Кретовы. Иск был удовлетворен 5 апреля в закрытом судебном заседании.Генпрокуратура РФ также просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ – Ариант", 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон".

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россия, чэмк, суд, неправомерное обогащение