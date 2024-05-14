https://1prime.ru/20240514/diplomatiya-848150013.html
Лавров рассказал о роли Москвы и Пекина в мировой политике
Лавров рассказал о роли Москвы и Пекина в мировой политике - 14.05.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о роли Москвы и Пекина в мировой политике
Предстоящий визит президента Путина в Китай укрепит роли Москвы и Пекина на мировой арене, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:36+0300
2024-05-14T14:36+0300
2024-05-14T14:36+0300
политика
россия
кнр
визит
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Предстоящий визит президента Путина в Китай укрепит роли Москвы и Пекина на мировой арене, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров. "Могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах", — сказал Лавров в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://1prime.ru/20240514/putin-848136076.html
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россия, кнр, визит, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КНР, визит, Владимир Путин
Лавров рассказал о роли Москвы и Пекина в мировой политике
Лавров: Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Предстоящий визит президента Путина в Китай укрепит роли Москвы и Пекина на мировой арене, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
"Могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах", — сказал Лавров в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина