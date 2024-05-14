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Файзуллин сообщил, когда завершится восстановление прав обманутых дольщиков

Файзуллин сообщил, когда завершится восстановление прав обманутых дольщиков - 14.05.2024, ПРАЙМ

Файзуллин сообщил, когда завершится восстановление прав обманутых дольщиков

Федеральная прогармма восстановления прав обманутых дольщиков завершится в 2024 году. Об этом заявил кандидат в министры строительства и жилищно-коммунального... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:24+0300

2024-05-14T15:24+0300

2024-05-14T15:24+0300

кабмин

ирек файзуллин

дольщики

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Федеральная прогармма восстановления прав обманутых дольщиков завершится в 2024 году. Об этом заявил кандидат в министры строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.По его словам завершается федеральная часть программы. Работа по 11 тысячам пострадавших дольщиков решаются в рамках региональных программ.Ирек Файзуллин с 22 ноябля 2020 года был замглавы Минстроя. 9 ноября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Файзуллина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Назначен на должность 10 ноября 2020 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ирек файзуллин, дольщики