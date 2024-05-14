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Файзуллин сообщил, когда завершится восстановление прав обманутых дольщиков
Файзуллин сообщил, когда завершится восстановление прав обманутых дольщиков - 14.05.2024, ПРАЙМ
Файзуллин сообщил, когда завершится восстановление прав обманутых дольщиков
Федеральная прогармма восстановления прав обманутых дольщиков завершится в 2024 году. Об этом заявил кандидат в министры строительства и жилищно-коммунального... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:24+0300
2024-05-14T15:24+0300
2024-05-14T15:24+0300
кабмин
ирек файзуллин
дольщики
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Федеральная прогармма восстановления прав обманутых дольщиков завершится в 2024 году. Об этом заявил кандидат в министры строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.По его словам завершается федеральная часть программы. Работа по 11 тысячам пострадавших дольщиков решаются в рамках региональных программ.Ирек Файзуллин с 22 ноябля 2020 года был замглавы Минстроя. 9 ноября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Файзуллина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Назначен на должность 10 ноября 2020 года.
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ирек файзуллин, дольщики
Кабмин, Ирек Файзуллин, дольщики
Файзуллин сообщил, когда завершится восстановление прав обманутых дольщиков
Файзуллин заявил, что восстановление прав обманутых дольщиков завершится в 2024 году
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Федеральная прогармма восстановления прав обманутых дольщиков завершится в 2024 году. Об этом заявил кандидат в министры строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
По его словам завершается федеральная часть программы. Работа по 11 тысячам пострадавших дольщиков решаются в рамках региональных программ.
Ирек Файзуллин с 22 ноябля 2020 года был замглавы Минстроя. 9 ноября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Файзуллина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Назначен на должность 10 ноября 2020 года.