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Путин назначил Дюмина своим помощником

Путин назначил Дюмина своим помощником - 14.05.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Дюмина своим помощником

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, говорится в сообщении на сайте... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:29+0300

2024-05-14T11:29+0300

2024-05-14T11:29+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. . Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, говорится в сообщении на сайте Кремля."Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — сказано в сообщении.В 1996 году Дюмин служил в Федеральной службе охраны (ФСО), обеспечивал связь первых лиц государства, а также входил в группу личной охраны премьер-министра. В 2013-м занял пост заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, командовал силами специальных операций ВС. В 2015 году Дюмин занял должность начальника главного штаба — первого заместителя главкома Сухопутными войсками России, затем его азначили на пост замминистра обороны России. Но с февраля 2016-го стал временно исполняющим обязанности главы Тульской области. В сентябре того же года он одержал победу на выборах губернатора, набрав 84,17 процента голосов. В 2021 году был переизбран с результатом 83,58 процента.

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россия, владимир путин, алексей дюмин, новости