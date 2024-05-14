https://1prime.ru/20240514/dyumin-848140044.html
Путин назначил Дюмина своим помощником
Путин назначил Дюмина своим помощником - 14.05.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Дюмина своим помощником
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, говорится в сообщении на сайте... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:29+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. . Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, говорится в сообщении на сайте Кремля."Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — сказано в сообщении.В 1996 году Дюмин служил в Федеральной службе охраны (ФСО), обеспечивал связь первых лиц государства, а также входил в группу личной охраны премьер-министра. В 2013-м занял пост заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, командовал силами специальных операций ВС. В 2015 году Дюмин занял должность начальника главного штаба — первого заместителя главкома Сухопутными войсками России, затем его азначили на пост замминистра обороны России. Но с февраля 2016-го стал временно исполняющим обязанности главы Тульской области. В сентябре того же года он одержал победу на выборах губернатора, набрав 84,17 процента голосов. В 2021 году был переизбран с результатом 83,58 процента.
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Новости
Путин назначил Дюмина своим помощником
Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности тульского губернатора
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. . Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — сказано в сообщении.
В 1996 году Дюмин служил в Федеральной службе охраны (ФСО), обеспечивал связь первых лиц государства, а также входил в группу личной охраны премьер-министра. В 2013-м занял пост заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, командовал силами специальных операций ВС.
В 2015 году Дюмин занял должность начальника главного штаба — первого заместителя главкома Сухопутными войсками России, затем его азначили на пост замминистра обороны России. Но с февраля 2016-го стал временно исполняющим обязанности главы Тульской области. В сентябре того же года он одержал победу на выборах губернатора, набрав 84,17 процента голосов. В 2021 году был переизбран с результатом 83,58 процента.
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