https://1prime.ru/20240514/ekonomika-848135391.html

"Либеральный порядок рушится". Миру предрекли необратимый крах

"Либеральный порядок рушится". Миру предрекли необратимый крах - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Либеральный порядок рушится". Миру предрекли необратимый крах

Либеральный международный порядок, служащий интересами Соединенных Штатов, постепенно распадается. Его крах может быть внезапным и необратимым, утверждается в... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:08+0300

2024-05-14T10:08+0300

2024-05-14T10:32+0300

экономика

мировой порядок

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Либеральный международный порядок, служащий интересами Соединенных Штатов, постепенно распадается. Его крах может быть внезапным и необратимым, утверждается в публикации Economist.Отмечается, что сегодня мировая экономика, на первый взгляд, выглядит устойчивой, что подтверждают авторитетные экономисты, предсказывающие торговле как доле мирового ВВП "здоровый рост".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНо "стоит заглянуть глубже, и обнажается хрупкость", пишут авторы статьи."Порядок, который управлял мировой экономикой после Второй мировой войны, разрушается на протяжении многих лет. Сегодня он близок к краху", - предупреждают они, ведь на самом деле "распад старого порядка виден всюду".Среди основных симптомов этого распада в материале называются, например, санкции, которые сейчас применяются вчетверо чаще, чем это было в 1990-х, также упоминаются глобальные потоки капитала, которые в настоящий момент фрагментируются, и институты, которые долгое время защищали как могли старую систему, а к сегодняшнему дню либо вообще исчезли, либо в значительной степени во многом себя дискредитировали и стремительно теряют доверие."Тревожное количество триггеров может спровоцировать скатывание в анархию, где сила — лучший аргумент, а великие державы снова прибегают к войнам. Даже если до конфликта никогда не дойдет, для экономики последствия нарушения норм могут оказаться скорыми и серьезными", - утверждается в статье.С нескрываемой тревогой авторы пишут о возможном возвращении в Овальный кабинет Дональда Трампа "с его мировоззрением а-ля "кто сильнее, тот и прав". Ведь он, с такой-то позицией, наверняка, как утверждается в статье, "продолжит подрыв институтов и норм".А катализатором этого подрыва могут стать опасения перед второй волной дешевого китайского импорта, не говоря уже о том, что открытая американо-китайская конфронтация из-за Тайваня или конфронтация между Западом и Российской Федерацией способны "привести к ужасному краху", утверждается в материале.Когда на смену сотрудничеству приходит принуждение, у стран и народов все меньше остается причин беречь мир, подытоживают авторы.Полностью читайте статью на сайте ИноСМИ

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мировой порядок