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В России ожидается рост доли креативной экономики - 14.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России ожидается рост доли креативной экономики
В России ожидается рост доли креативной экономики - 14.05.2024, ПРАЙМ
В России ожидается рост доли креативной экономики
Доля креативной экономики в общей структуре российской экономики до 2030 года должна вырасти до 6%, а доля занятых в креативных индустриях – до 15%, сообщил... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:24+0300
2024-05-14T11:25+0300
экономика
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Доля креативной экономики в общей структуре российской экономики до 2030 года должна вырасти до 6%, а доля занятых в креативных индустриях – до 15%, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "В правительстве есть документ, концепция развития креативных индустрий, где говорится, что до 2030 года доля креативной экономики должна вырасти… до 6%, а доля занятых – до 15%. Мы заинтересованы в создании высококлассных рабочих мест", - сказал Новиков на пресс-конференции, анонсирующей деловую программу форума "Российская креативная неделя - Музыка". Он отметил, что если доля занятых в креативных индустриях вырастет до 15%, то это станет заметным вкладом на рынке труда в России. "Самое главное, что мы таким образом создадим условия для занятости думающих, образованных, творчески разносторонних людей с коммерческой жилкой", - добавил Новиков. По его словам, креативные индустрии – это очень перспективное направление, а увеличение доли креативной экономики в общей структуре российской экономики – это одна из национальных задач.
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россия, новости
Экономика, РОССИЯ, Новости
11:24 14.05.2024 (обновлено: 11:25 14.05.2024)
 
В России ожидается рост доли креативной экономики

Новиков: доля креативной экономики в РФ до 2030 г должна вырасти до 6%

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Доля креативной экономики в общей структуре российской экономики до 2030 года должна вырасти до 6%, а доля занятых в креативных индустриях – до 15%, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"В правительстве есть документ, концепция развития креативных индустрий, где говорится, что до 2030 года доля креативной экономики должна вырасти… до 6%, а доля занятых – до 15%. Мы заинтересованы в создании высококлассных рабочих мест", - сказал Новиков на пресс-конференции, анонсирующей деловую программу форума "Российская креативная неделя - Музыка".
Он отметил, что если доля занятых в креативных индустриях вырастет до 15%, то это станет заметным вкладом на рынке труда в России. "Самое главное, что мы таким образом создадим условия для занятости думающих, образованных, творчески разносторонних людей с коммерческой жилкой", - добавил Новиков.
По его словам, креативные индустрии – это очень перспективное направление, а увеличение доли креативной экономики в общей структуре российской экономики – это одна из национальных задач.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2024
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