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В Еврокомиссии рассказали об изменениях на фоне перестановок в МО России - 14.05.2024, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии рассказали об изменениях на фоне перестановок в МО России
В Еврокомиссии рассказали об изменениях на фоне перестановок в МО России - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии рассказали об изменениях на фоне перестановок в МО России
Евросоюз не ждет существенных изменений в политике России по Украине из-за перестановок в российском министерстве обороны, заявил на пресс-конференции в... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:38+0300
2024-05-14T15:38+0300
политика
европа
еврокомиссия
андрей белоусов
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Евросоюз не ждет существенных изменений в политике России по Украине из-за перестановок в российском министерстве обороны, заявил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "С этой точки зрения мы не ожидаем серьезных изменений. Это означает, что и в ЕС мы должны сохранять свой курс, предоставляя Украине всю необходимую поддержку, в том числе финансовую, экономическую, военную и политическую", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик".
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европа, еврокомиссия, андрей белоусов
Политика, ЕВРОПА, Еврокомиссия, Андрей Белоусов
15:38 14.05.2024
 
В Еврокомиссии рассказали об изменениях на фоне перестановок в МО России

ЕК: ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Евросоюз не ждет существенных изменений в политике России по Украине из-за перестановок в российском министерстве обороны, заявил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"С этой точки зрения мы не ожидаем серьезных изменений. Это означает, что и в ЕС мы должны сохранять свой курс, предоставляя Украине всю необходимую поддержку, в том числе финансовую, экономическую, военную и политическую", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Победа с минимумом потерь. Белоусов опроверг новую мобилизацию
15:27
Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик".
 
ПолитикаЕВРОПАЕврокомиссияАндрей Белоусов
 
 
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