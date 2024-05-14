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Игры Украины с F-16 сильно ей аукнутся, заявили в Крыму
Игры Украины с F-16 сильно ей аукнутся, заявили в Крыму - 14.05.2024, ПРАЙМ
Игры Украины с F-16 сильно ей аукнутся, заявили в Крыму
Игры Киева с американскими самолетами F-16, которые он планирует получить уже летом, могут сильно ему аукнуться, считает глава крымского парламента Владимир... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T08:42+0300
2024-05-14T08:42+0300
2024-05-14T08:42+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Игры Киева с американскими самолетами F-16, которые он планирует получить уже летом, могут сильно ему аукнуться, считает глава крымского парламента Владимир Константинов, о чем он рассказал РИА Новости. "Все игры киевских преступников — до поры, до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идёт о сохранности их собственной шкуры. Ну а в конечном счёте угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием", - сказал парламентарий.Кроме того, депутат подчеркнул, что поставки Украине этих истребителей лишний раз показывают то, что Россия нельзя терять бдительность. По его словам, "эта публика готова на любую подлость", которая возможна для нее.Украина может получить первые истребители F-16 могут уже в течение нескольких недель, сообщала ранее британская газета Standard, ссылаясь на анонимный высокопоставленный военный источник.
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россия, украина, f-16
Игры Украины с F-16 сильно ей аукнутся, заявили в Крыму
Константинов: игры Украины с F-16 сильно ей аукнутся
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Игры Киева с американскими самолетами F-16, которые он планирует получить уже летом, могут сильно ему аукнуться, считает глава крымского парламента Владимир Константинов, о чем он рассказал РИА Новости.
"Все игры киевских преступников — до поры, до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идёт о сохранности их собственной шкуры. Ну а в конечном счёте угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием", - сказал парламентарий.
Кроме того, депутат подчеркнул, что поставки Украине этих истребителей лишний раз показывают то, что Россия нельзя терять бдительность. По его словам, "эта публика готова на любую подлость", которая возможна для нее.
Украина может получить первые истребители F-16 могут уже в течение нескольких недель, сообщала ранее британская газета Standard, ссылаясь на анонимный высокопоставленный военный источник.
В Британии раскрыли, когда на Украине появятся первые истребители F-16