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В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией
Конституционный комитет Финляндии одобрил законопроект, который устанавливает пограничную процедуру для беженцев на границе с Россией. Об этом сообщило... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:14+0300
2024-05-14T15:14+0300
2024-05-14T15:14+0300
финляндия
россия
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Конституционный комитет Финляндии одобрил законопроект, который устанавливает пограничную процедуру для беженцев на границе с Россией. Об этом сообщило агентство STT.Отмечается, что документ позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища со стороны России."По мнению Конституционного комитета, закон о пограничной процедуре может быть принят без каких-либо препятствий со стороны конституции. Мнение единогласно", - передало агентство.Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября прошлого года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
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финляндия, россия, российско-финская граница
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, российско-финская граница
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией
STT: в Финляндии одобрили законопроект о пограничной процедуре для беженцев
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Конституционный комитет Финляндии одобрил законопроект, который устанавливает пограничную процедуру для беженцев на границе с Россией. Об этом сообщило агентство STT.
Отмечается, что документ позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища со стороны России.
"По мнению Конституционного комитета, закон о пограничной процедуре может быть принят без каких-либо препятствий со стороны конституции. Мнение единогласно", - передало агентство.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября прошлого года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ