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В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией

В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией - 14.05.2024, ПРАЙМ

В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией

Конституционный комитет Финляндии одобрил законопроект, который устанавливает пограничную процедуру для беженцев на границе с Россией. Об этом сообщило... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:14+0300

2024-05-14T15:14+0300

2024-05-14T15:14+0300

финляндия

россия

российско-финская граница

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Конституционный комитет Финляндии одобрил законопроект, который устанавливает пограничную процедуру для беженцев на границе с Россией. Об этом сообщило агентство STT.Отмечается, что документ позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища со стороны России."По мнению Конституционного комитета, закон о пограничной процедуре может быть принят без каких-либо препятствий со стороны конституции. Мнение единогласно", - передало агентство.Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября прошлого года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.

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финляндия, россия, российско-финская граница