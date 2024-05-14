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Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске
Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске - 14.05.2024, ПРАЙМ
Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске
Задержанные за подготовку теракта в Черкесске исламисты осуждены на 18,5 лет каждый. Об этом сообщила ЦОС ФСБ России. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:04+0300
2024-05-14T10:04+0300
2024-05-14T10:04+0300
суд
фсб
теракт
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Задержанные за подготовку теракта в Черкесске исламисты осуждены на 18,5 лет каждый. Об этом сообщила ЦОС ФСБ России.Отмечается, что пригогвор выносил Южный окружной военный суд.По данным ФСБ, трое сторонников ИГ* установили контакты с боевиками из Сирии. Следуя их указаниям, обвиняемые сняли квартиру в Черкесске, приобрели необходимые для осуществления террористического акта компоненты и выбрали целью одно из административных зданий. Их задержали в ходе подготовки."Каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ.* Запрещенная в России террористическая организация
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суд, фсб, теракт
Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске
ФСБ: три сторонника ИГ* получили по 18,5 года тюрьмы за подготовку теракта в Черкесске
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Задержанные за подготовку теракта в Черкесске исламисты осуждены на 18,5 лет каждый. Об этом сообщила ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что пригогвор выносил Южный окружной военный суд.
По данным ФСБ, трое сторонников ИГ* установили контакты с боевиками из Сирии. Следуя их указаниям, обвиняемые сняли квартиру в Черкесске, приобрели необходимые для осуществления террористического акта компоненты и выбрали целью одно из административных зданий. Их задержали в ходе подготовки.
"Каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ.
* Запрещенная в России террористическая организация
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