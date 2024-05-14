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Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов
Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая кандидат на пост директора ФСБ России... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:13+0300
2024-05-14T16:13+0300
россия
совет федерации
фсб
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. "Этому вопросу уделяется существенное внимание, поскольку мы понимаем - он очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны", - заявил политик на пленарном заседании в Совете Федерации. Таким образом Бортников ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова, который спросил о мерах профилактики и пресечения использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями. Кроме того, в вопросе речь шла о распространении неонацизма и украинского национализма в новых российских регионах.Назначение руководителей "силового блока", которые подчиняются напрямую президенту, производит глава государства после консультаций с Советом Федерации. Главная новость – приход в Минобороны Белоусова. Сергей Шойгу будет секретарем Совета безопасности России, будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
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россия, совет федерации, фсб
РОССИЯ, Совет Федерации, ФСБ
16:13 14.05.2024
 
Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов

Бортников: ФСБ уделяет существенное внимание преступлениям мигрантов в России

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников.
"Этому вопросу уделяется существенное внимание, поскольку мы понимаем - он очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны", - заявил политик на пленарном заседании в Совете Федерации.
Таким образом Бортников ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова, который спросил о мерах профилактики и пресечения использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями. Кроме того, в вопросе речь шла о распространении неонацизма и украинского национализма в новых российских регионах.
Назначение руководителей "силового блока", которые подчиняются напрямую президенту, производит глава государства после консультаций с Советом Федерации. Главная новость – приход в Минобороны Белоусова. Сергей Шойгу будет секретарем Совета безопасности России, будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
 
РОССИЯСовет ФедерацииФСБ
 
 
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