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Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов

Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов - 14.05.2024, ПРАЙМ

Борников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая кандидат на пост директора ФСБ России... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:13+0300

2024-05-14T16:13+0300

2024-05-14T16:13+0300

россия

совет федерации

фсб

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. "Этому вопросу уделяется существенное внимание, поскольку мы понимаем - он очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны", - заявил политик на пленарном заседании в Совете Федерации. Таким образом Бортников ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова, который спросил о мерах профилактики и пресечения использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями. Кроме того, в вопросе речь шла о распространении неонацизма и украинского национализма в новых российских регионах.Назначение руководителей "силового блока", которые подчиняются напрямую президенту, производит глава государства после консультаций с Советом Федерации. Главная новость – приход в Минобороны Белоусова. Сергей Шойгу будет секретарем Совета безопасности России, будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

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россия, совет федерации, фсб