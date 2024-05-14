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Бортников сообщил о скором закрытии погранпункта ФСБ в аэропорту "Звартноц"
Бортников сообщил о скором закрытии погранпункта ФСБ в аэропорту "Звартноц" - 14.05.2024, ПРАЙМ
Бортников сообщил о скором закрытии погранпункта ФСБ в аэропорту "Звартноц"
Пограничный пункт в аэропорту Еревана "Звартноц" планируется в скором времени закрыть. Об этом заявил кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:19+0300
2024-05-14T16:19+0300
2024-05-14T16:19+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пограничный пункт в аэропорту Еревана "Звартноц" планируется в скором времени закрыть. Об этом заявил кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников."Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время", — отметил он.Ранее глава Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван уведомил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" без российских пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также добавил, что армянские пограничники также донесли соответствующую информацию до российских коллег.Международный аэропорт "Звартноц" является главным транспортным узлом Армении и самым загруженным аэропортом страны.
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РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ФСБ, Новости
Бортников сообщил о скором закрытии погранпункта ФСБ в аэропорту "Звартноц"
Бортников: пограничный пункт ФСБ в аэропорту "Звартноц" будет скоро закрыт
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пограничный пункт в аэропорту Еревана "Звартноц" планируется в скором времени закрыть. Об этом заявил кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников.
"Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время", — отметил он.
Ранее глава Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван уведомил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" без российских пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также добавил, что армянские пограничники также донесли соответствующую информацию до российских коллег.
Международный аэропорт "Звартноц" является главным транспортным узлом Армении и самым загруженным аэропортом страны.
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