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ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления БПЛА

ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления БПЛА - 14.05.2024, ПРАЙМ

ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления БПЛА

ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления дронов. Об этом сообщил кандидат на пост директора службы Дмитрий Кочнев. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:35+0300

2024-05-14T16:35+0300

2024-05-14T16:38+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления дронов. Об этом сообщил кандидат на пост директора службы Дмитрий Кочнев."Сегодня ФСО России совместно с научно-исследовательскими институтами уже приступило к тестированию и практическому применению новейших систем подавления и уничтожения БПЛА", — заявил он.Он подчеркнул, что ФСО активно развивает свой боевой потенциал и обновляет свое оснащение в условиях растущих вызовов и появления новых видов угроз. Кочнев также добавил, что ФСО использует современное вооружение и специальную технику для повышения эффективности своей работы.Он добавил, что в органах государственной безопасности созданы специализированные подразделения, занимающиеся противодействием беспилотным аппаратам. Вместе с научно-исследовательскими институтами проводятся опытно-конструкторские работы, а также выведены на вооружение различные комплексы для обнаружения и противодействия БПЛА.

https://1prime.ru/20240501/ukraina-847822281.html

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