https://1prime.ru/20240514/fts-848169443.html
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС - 14.05.2024, ПРАЙМ
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T23:37+0300
2024-05-14T23:37+0300
2024-05-14T23:37+0300
кабмин
россия
фтс
фтс россии
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. После отставки прежнего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности главы ФТС был назначен Руслан Давыдов."Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано", - отметили в пресс-службе кабмина. Валерий Пикалев c 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
https://1prime.ru/20240511/novichki-848070405.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фтс, фтс россии, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, ФТС, ФТС России, Михаил Мишустин
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин.
После отставки прежнего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности главы ФТС был назначен Руслан Давыдов.
"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано", - отметили в пресс-службе кабмина.
Валерий Пикалев c 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности.
С 2019 года занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они