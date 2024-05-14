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Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС - 14.05.2024, ПРАЙМ
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T23:37+0300
2024-05-14T23:37+0300
кабмин
россия
фтс
фтс россии
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. После отставки прежнего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности главы ФТС был назначен Руслан Давыдов."Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано", - отметили в пресс-службе кабмина. Валерий Пикалев c 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
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россия, фтс, фтс россии, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, ФТС, ФТС России, Михаил Мишустин
23:37 14.05.2024
 
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС

Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин.
После отставки прежнего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности главы ФТС был назначен Руслан Давыдов.
"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано", - отметили в пресс-службе кабмина.
Валерий Пикалев c 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности.
С 2019 года занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
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