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Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС

Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС - 14.05.2024, ПРАЙМ

Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой ФТС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T23:37+0300

2024-05-14T23:37+0300

2024-05-14T23:37+0300

кабмин

россия

фтс

фтс россии

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. После отставки прежнего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности главы ФТС был назначен Руслан Давыдов."Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано", - отметили в пресс-службе кабмина. Валерий Пикалев c 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

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