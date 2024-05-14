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Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова
Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова - 14.05.2024, ПРАЙМ
Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова
Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T21:59+0300
2024-05-14T21:59+0300
мошенничество
россия
минобороны рф
взятка
суд
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "Предварительно, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замминистра Минобороны России Тимура Иванова.Следственный комитет РФ ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Юрий Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.Ранее Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Лёву Мартиросяна
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россия, минобороны рф, взятка, суд
Мошенничество, РОССИЯ, Минобороны РФ, взятка, суд
21:59 14.05.2024
 
Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова

РИА Новости: сумма взятки в деле кадровика МО РФ превышает 30 миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Предварительно, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замминистра Минобороны России Тимура Иванова.
Следственный комитет РФ ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.
Юрий Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.
Ранее Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Лёву Мартиросяна
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Генералу Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки
13:08
 
МошенничествоРОССИЯМинобороны РФвзяткасуд
 
 
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