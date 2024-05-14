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Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова

Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова - 14.05.2024, ПРАЙМ

Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова

Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T21:59+0300

2024-05-14T21:59+0300

2024-05-14T21:59+0300

мошенничество

россия

минобороны рф

взятка

суд

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "Предварительно, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замминистра Минобороны России Тимура Иванова.Следственный комитет РФ ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Юрий Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.Ранее Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Лёву Мартиросяна

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россия, минобороны рф, взятка, суд