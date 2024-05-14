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Госдума утвердила новый состав кабмина

Госдума утвердила новый состав кабмина - 14.05.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила новый состав кабмина

Государственная Дума утвердила список министров в составе нового правительства, многие министры сохранили свои должности. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:48+0300

2024-05-14T16:48+0300

2024-05-14T17:52+0300

кабмин

госдума

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Государственная Дума утвердила список министров в составе нового правительства, многие министры сохранили свои должности.Предложения по новому составу правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил в нижнюю палату парламента 11 мая.Так, Антон Силуанов остался на посту министра финансов. Ранее, в 2018 году, он был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром финансов Российской Федерации. После отставки второго правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года лишился поста первого вице-премьера, сохранив пост министра финансов.Должность министра экономического развития сохранил Максим Решетников, который вошел в состав правительства в 2020 году.Антон Котяков останется министром труда и социальной защиты. Он получил эту должность в 2020 году, до этого занимал пост замглавы Минфина.Кроме того, Госдума утвердила переназначение Максута Шадаева главой Минцифры, Ирека Файзуллина — Минстроя, Алексея Чекункова — главой Минвостокразвития, Валерия Фалькова — главой Минобрнауки, Александра Козлова — главой Минприроды, Михаила Мурашко — главой Минздрава, Ольгу Любимову — главой Минкульта и Сергея Кравцова — главой Минпросвещения.Новые члены кабинета: министр транспорта Роман Старовойт, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр спорта Михаил Дегтярев.

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