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Госдума утвердила новый состав кабмина - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума утвердила новый состав кабмина
Госдума утвердила новый состав кабмина - 14.05.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила новый состав кабмина
Государственная Дума утвердила список министров в составе нового правительства, многие министры сохранили свои должности. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:48+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Государственная Дума утвердила список министров в составе нового правительства, многие министры сохранили свои должности.Предложения по новому составу правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил в нижнюю палату парламента 11 мая.Так, Антон Силуанов остался на посту министра финансов. Ранее, в 2018 году, он был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром финансов Российской Федерации. После отставки второго правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года лишился поста первого вице-премьера, сохранив пост министра финансов.Должность министра экономического развития сохранил Максим Решетников, который вошел в состав правительства в 2020 году.Антон Котяков останется министром труда и социальной защиты. Он получил эту должность в 2020 году, до этого занимал пост замглавы Минфина.Кроме того, Госдума утвердила переназначение Максута Шадаева главой Минцифры, Ирека Файзуллина — Минстроя, Алексея Чекункова — главой Минвостокразвития, Валерия Фалькова — главой Минобрнауки, Александра Козлова — главой Минприроды, Михаила Мурашко — главой Минздрава, Ольгу Любимову — главой Минкульта и Сергея Кравцова — главой Минпросвещения.Новые члены кабинета: министр транспорта Роман Старовойт, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр спорта Михаил Дегтярев.
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госдума
Кабмин, Госдума
16:48 14.05.2024 (обновлено: 17:52 14.05.2024)
 
Госдума утвердила новый состав кабмина

Госдума утвердила на посты министров Силуанова, Решетникова, Файзуллина

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Государственная Дума утвердила список министров в составе нового правительства, многие министры сохранили свои должности.
Предложения по новому составу правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил в нижнюю палату парламента 11 мая.
Так, Антон Силуанов остался на посту министра финансов. Ранее, в 2018 году, он был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром финансов Российской Федерации. После отставки второго правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года лишился поста первого вице-премьера, сохранив пост министра финансов.
Должность министра экономического развития сохранил Максим Решетников, который вошел в состав правительства в 2020 году.
Антон Котяков останется министром труда и социальной защиты. Он получил эту должность в 2020 году, до этого занимал пост замглавы Минфина.
Кроме того, Госдума утвердила переназначение Максута Шадаева главой Минцифры, Ирека Файзуллина — Минстроя, Алексея Чекункова — главой Минвостокразвития, Валерия Фалькова — главой Минобрнауки, Александра Козлова — главой Минприроды, Михаила Мурашко — главой Минздрава, Ольгу Любимову — главой Минкульта и Сергея Кравцова — главой Минпросвещения.
Новые члены кабинета: министр транспорта Роман Старовойт, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр спорта Михаил Дегтярев.
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