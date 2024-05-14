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Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза

Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза - 14.05.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза

В ходе пленарного заседания Государственная Дума утвердила кандидатуту Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства России. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:54+0300

2024-05-14T16:54+0300

2024-05-14T16:54+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В ходе пленарного заседания Государственная Дума утвердила кандидатуту Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства России.Отмечается, что 429 депутатов проголосовали "за", а "против" и воздержавшихся не было. С 2010 года Оксана Лут занимала некоторые должности в Россельхозбанке, летом 2018 года она стала замглавы сельского хозяйства России, а с декабря 2021 года была назначена первым замом.С 2018 года должность министра сельского хозяйства занимал Дмитрий Патрушев, которого Госдума в понедельник утвердила на пост вице-премьера России.

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