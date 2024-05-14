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Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении - 14.05.2024, ПРАЙМ
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении
Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания публиковалась на сайте высшего законодательного... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:17+0300
2024-05-14T15:17+0300
2024-05-14T15:51+0300
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ТБИЛИСИ, 14 мая — ПРАЙМ. Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания публиковалась на сайте высшего законодательного органа страны. Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, если они получают свыше 20 процентов доходов из-за границы. Наказание за отказ "организаций, проводящих интересы иностранных сил", от регистрации грозит штрафом в 25 тысяч лари (чуть больше девяти тысяч долларов)."Восемьдесят четыре — за, тридцать — против. Закон принят в третьем чтении", — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Как подчеркивали грузинские власти, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит для раскрытия финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.Принятие законопроекта сопровождалось протестами, демонстрантов поддерживала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По мнению оппонентов, проект поход на российский закон об "иноагентах", хотя подобный закон действует и в США.
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грузия, иноагенты, закон
ГРУЗИЯ, иноагенты, закон, Политика
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении
Парламент Грузии в окончательном чтении принял законопроект об иноагентах
ТБИЛИСИ, 14 мая — ПРАЙМ. Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания публиковалась на сайте высшего законодательного органа страны.
Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, если они получают свыше 20 процентов доходов из-за границы. Наказание за отказ "организаций, проводящих интересы иностранных сил", от регистрации грозит штрафом в 25 тысяч лари (чуть больше девяти тысяч долларов).
"Восемьдесят четыре — за, тридцать — против. Закон принят в третьем чтении", — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Как подчеркивали грузинские власти, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит для раскрытия финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Принятие законопроекта сопровождалось протестами, демонстрантов поддерживала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По мнению оппонентов, проект поход на российский закон об "иноагентах", хотя подобный закон действует и в США.
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