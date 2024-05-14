Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240514/gruziya-848154543.html
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении - 14.05.2024, ПРАЙМ
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении
Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания публиковалась на сайте высшего законодательного... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:17+0300
2024-05-14T15:51+0300
грузия
иноагенты
закон
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/12/841381280_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f454382044f4e2866406c0913b9867fb.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая — ПРАЙМ. Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания публиковалась на сайте высшего законодательного органа страны. Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, если они получают свыше 20 процентов доходов из-за границы. Наказание за отказ "организаций, проводящих интересы иностранных сил", от регистрации грозит штрафом в 25 тысяч лари (чуть больше девяти тысяч долларов)."Восемьдесят четыре — за, тридцать — против. Закон принят в третьем чтении", — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Как подчеркивали грузинские власти, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит для раскрытия финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.Принятие законопроекта сопровождалось протестами, демонстрантов поддерживала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По мнению оппонентов, проект поход на российский закон об "иноагентах", хотя подобный закон действует и в США.
https://1prime.ru/20240306/846034680.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/12/841381280_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_50ae6b0c7e6f72ee32a78d2ec9a5de8b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, иноагенты, закон
ГРУЗИЯ, иноагенты, закон, Политика
15:17 14.05.2024 (обновлено: 15:51 14.05.2024)
 
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении

Парламент Грузии в окончательном чтении принял законопроект об иноагентах

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Грузии
Флаг Грузии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 14 мая — ПРАЙМ. Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Трансляция заседания публиковалась на сайте высшего законодательного органа страны.
Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, если они получают свыше 20 процентов доходов из-за границы. Наказание за отказ "организаций, проводящих интересы иностранных сил", от регистрации грозит штрафом в 25 тысяч лари (чуть больше девяти тысяч долларов).
"Восемьдесят четыре — за, тридцать — против. Закон принят в третьем чтении", — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Как подчеркивали грузинские власти, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит для раскрытия финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Принятие законопроекта сопровождалось протестами, демонстрантов поддерживала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По мнению оппонентов, проект поход на российский закон об "иноагентах", хотя подобный закон действует и в США.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян
6 марта, 20:58
 
ПолитикаГРУЗИЯиноагентызакон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала