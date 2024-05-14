https://1prime.ru/20240514/gruziya-848164076.html
Захарова назвала "биполяркой" реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Захарова назвала "биполяркой" реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии - 14.05.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала "биполяркой" реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:50+0300
2024-05-14T17:50+0300
2024-05-14T17:50+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения. Она задалась вопросом, станет ли принятие закона об иноагентах в Грузии препятствием для ЕС в предоставлении субсидий."Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам — "Пакет по защите демократии". В некоторых элементах проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель", — написала Захарова в своем Telegram-канале. "Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала — постмодерн биполярный", — добавила она.
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Политика, Мария Захарова, ЕВРОПА, ГРУЗИЯ, иноагенты, закон
Захарова назвала "биполяркой" реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Захарова назвала "биполяркой" реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения.
Она задалась вопросом, станет ли принятие закона об иноагентах в Грузии препятствием для ЕС в предоставлении субсидий.
"Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам — "Пакет по защите демократии". В некоторых элементах проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала — постмодерн биполярный", — добавила она.
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении