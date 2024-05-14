https://1prime.ru/20240514/inoagenty-848163114.html

Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах

Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах - 14.05.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах

Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается запретить иноагентам избираться на выборах любых уровней. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:31+0300

2024-05-14T17:31+0300

2024-05-14T17:31+0300

политика

россия

иноагенты

парламентские выборы

совет федерации

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается запретить иноагентам избираться на выборах любых уровней. При проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку предоставления документов в избирательную комиссию. Такое дополнение будет в законе об основных гарантиях избирательных прав граждан."Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", — пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Законом предусматривается, что зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иноагентов. Также, отметила сенатор, лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов.Согласно тексту инициативы, полномочия сенаторов, депутатов органов законодательной власти федерального и регионального уровней, а также депутатов органов местного самоуправления и глав городов будут прекращены, если те получат статус иностранного агента.Полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно, если они не будут из него исключены в течение 180 дней.Если при подаче документов в избирательные комиссии будут допущены ошибки, то одномандатники не смогут баллотироваться по округу.

https://1prime.ru/20240514/gruziya-848154543.html

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россия, иноагенты, парламентские выборы, совет федерации