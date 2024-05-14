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Начало уже сенсационное. Что готовит новое правительство России

Начало уже сенсационное. Что готовит новое правительство России - 14.05.2024, ПРАЙМ

Начало уже сенсационное. Что готовит новое правительство России

Новое правительство, новый министр обороны и обновленная Администрация президента – в середине мая российская структура власти пережила сильную встряску. Однако | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T21:00+0300

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2024-05-14T21:00+0300

правительство рф

владимир путин

госдума

совфед

сергей лавров

андрей белоусов

максим орешкин

татьяна голикова

александр новак

денис мантуров

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Новое правительство, новый министр обороны и обновленная Администрация президента – в середине мая российская структура власти пережила сильную встряску. Однако экономический блок не только сохранился, но и усилился. А это означает, что курс кабинета Михаила Мишустина во многом останется прежним. О новых кадрах и новых направлениях – в материале "Прайма".Премьера вице-премьеров"Ошибаться можно, врать - нельзя". С таким лозунгом бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов перешел в Минобороны. Его цель - вписать экономику силового блока в экономику страны и внедрить инновации. Но финансово-экономический блок правительства, который курировал Белоусов, сохранился, хотя и несколько видоизменился. Кураторство перешло к вице-премьеру Александру Новаку – вдобавок к сфере энергетики. Он один из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) и имеет репутацию очень хорошего переговорщика.До позиции первого вице-премьера повышен Денис Мантуров – он продолжит заниматься развитием промышленности, стратегически на него возложили обеспечение технологического лидерства. Именно оно во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики, уверен сам Мантуров. Повышение получил и бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев – в новом кабмине он вице-премьер. На министерском посту Патрушев успешно провел оцифровку в подведомственных ему службах, при нем запустили ГИС "Зерно" и создали карты-схемы земель сельхозназначения.Структурным изменением нового состава правительства также станет назначение профильного транспортного вице-премьера — Виталия Савельева (возглавлял Минтранс).Масштабной информатизацией госуправления займется Дмитрий Григоренко, наработавший обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем. Вице—премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует сферы образования, спорта, а также развития туризма, будет также отвечать за Минпросвещения и Росмолодежь.Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность здравоохранение, соцзащиту и культуру. Также в сферу её ведения войдёт Федеральное агентство по делам национальностей.Вице-премьер Юрий Трутнев по-прежнему ответственен за Дальний Восток, Марат Хуснуллин – за строительство, но уже в новом, более высоком статусе вице-премьера. Алексей Оверчук займется евразийской интеграцией и продвижением русского языка за рубежом.Тринадцатого мая всех десятерых утвердили в Госдуме. Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев и Дмитрий Чернышенко собрали больше всего голосов. По одному голосу "против" получили Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, за остальных кандидатов было по несколько десятков воздержавшихся.Из губернаторов в министры В новом правительстве появятся сразу четыре губернатора. После повышения Савельева в кресло министра транспорта сядет Роман Старовойт. Шесть лет он руководил Росавтодором и знает отрасль изнутри. Его региональный опыт можно назвать прифронтовым, Курская область регулярно подвергается ракетным атакам. Более того, Старовойт и сам прошел курс молодого бойца. При этом ему удалось запустить реформу общественного транспорта в Курске.На должность Министра промышленности и торговли предложен губернатор Калининградской области. 37-летний Антон Алиханов – самый молодой представитель губернаторского корпуса. Он руководил уникальным регионом – эксклавом, окруженным недружественными странами. Самой болезненной темой после введения санкций была транзитная, но за два года область адаптировалась к изменениям в логистике.Освободившийся пост министра энергетики (Николай Шульгинов покинул правительство), займет губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев. У него многолетний опыт руководства крупнейшим российским угледобывающим регионом, а до этого в угольной компании "Колмар". Цивилев возглавил Кузбасс в апреле 2018 года после отставки политического тяжеловеса Амана Тулеева.Должность министра спорта вместо перешедшего на другую работу Олега Матыцина займет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - бывший депутат Госдумы от ЛДПР и помощник Владимира Жириновского. Во время работы в парламенте возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он уже пообещал, что Министерство спорта будет работать, не теряя связь с олимпийским движением. Задача непростая - в 2022 году российских спортсменов отстранили почти от всех крупнейших соревнований.После повышения Николая Патрушева кресло министра сельского хозяйства займет его заместитель Оксана Лут. Она пришла в Минсельхоз на пост замминистра в 2018 году, а до этого работала на руководящих должностях в банковской сфере, в том числе в "Россельхозбанке". В остальных гражданских министерствах сохранились прежние руководители.Силовой блокРуководителей "силового блока", которые подчиняются напрямую президенту, назначают после консультаций с Советом Федерации. Главная новость – приход в Минобороны Белоусова. Сергей Шойгу теперь секретарь Совета безопасности, он будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.На должность министра внутренних дел (МВД) президент предложил переназначить Владимира Колокольцева, он руководит министерством уже 14 лет. Главой МЧС останется генерал-майор Александр Куренков, который возглавил министерство два года назад, в мае 2022-го.На своем посту останется и Сергей Лавров, он возглавляет Министерство иностранных дел (МИД) с 2004 года. Константин Чуйченко, ставший министром юстиции в январе 2020 года, также сохранит позиции.Директором Службы внешней разведки (СВР) президент предложил переназначить Сергея Нарышкина. Он занимает этот пост восемь лет. Директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) остается Александр Бортников, который руководит ею уже 16 лет — с мая 2008 года.Виктор Золотов возглавит Федеральную службу войск национальной гвардии (Росгвардию), на этой позиции он с 2016 года. Дмитрий Кочнев занимает должность директора Федеральной службы охраны (ФСО) с мая 2016 года.Новые помощники президентаНовый состав администрации президента также в целом сохранился. Как и в составе правительства ротации не превысили 15-30 процентов. Опытный аппаратчик Антон Вайно продолжает возглавлять АП. Сергей Кириенко и Алексей Громов - первые замглавы. Дмитрий Песков остается пресс-секретарём президента.Бывший помощник по экономике Орешкин стал замруководителя администрации, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев – помощниками президента.В конце ноября 2016-го Орешкин возглавил Минэкономразвития, сменив арестованного Алексея Улюкаева. 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в кабмине. Однако в правительство Михаила Мишустина он не вошел. Новое назначение говорит о повышении значения экономики и транспорта, по этому направлению идет более интенсивное взаимодействие с кабмином.Дюмин в АП будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом. Ранее он служил в Федеральной службе охраны (ФСО), затем в Генштабе, занимал пост замминистра обороны России. Но с февраля 2016-го руководил Тульской областью.Патрушев в органах госбезопасности с 1974 года. В мае 2008 года стал секретарем Совета безопасности России. В 2024-м освобожден от этой должности с переходом на другую работу. На новом посту он займется вопросами кораблестроения.Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником Путина, переведен в ранг советников. Он будет обладать статусом спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Также пост советника президента заняла Елена Ямпольская – она сложит полномочия депутата Госдумы. Она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политикиПолномочные представители президента (в федеральных округах, платах парламента и высших судах) остались прежними.

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правительство рф, владимир путин, госдума, совфед, сергей лавров, андрей белоусов, максим орешкин, татьяна голикова, александр новак, денис мантуров, антон силуанов