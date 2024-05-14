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Путин подписал указы о составе нового кабинета министров - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал указы о составе нового кабинета министров
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров - 14.05.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T21:33+0300
2024-05-14T21:47+0300
кабмин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.В понедельник Дума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров — Александра Новака, Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Патрушева, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева, Виталия Савельева, Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко.Во вторник нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли — Антон Алиханов, министра энергетики — Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства — Оксана Лут, министра спорта — Михаил Дегтярев.Совет Федерации во вторник признал состоявшимися двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, которых внес Путин. Сайт правительства РФ обновился вечером во вторник, на странице появились фотографии новых членов кабмина. Опубликованы также биографии некоторых из них. У новых членов кабмина указаны также даты вступления в должность.В списке кандидатур были Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Сергей Лавров (МИД), Константин Чуйченко (Минюст). На должность министра обороны была предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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владимир путин, россия
Кабмин, Владимир Путин, РОССИЯ
21:33 14.05.2024 (обновлено: 21:47 14.05.2024)
 
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
В понедельник Дума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров — Александра Новака, Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Патрушева, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева, Виталия Савельева, Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко.
Во вторник нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры).
На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли — Антон Алиханов, министра энергетики — Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства — Оксана Лут, министра спорта — Михаил Дегтярев.
Совет Федерации во вторник признал состоявшимися двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, которых внес Путин.
Сайт правительства РФ обновился вечером во вторник, на странице появились фотографии новых членов кабмина. Опубликованы также биографии некоторых из них. У новых членов кабмина указаны также даты вступления в должность.
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Госдума утвердила новый состав кабмина
16:48
В списке кандидатур были Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Сергей Лавров (МИД), Константин Чуйченко (Минюст). На должность министра обороны была предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
 
КабминВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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