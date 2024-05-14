https://1prime.ru/20240514/kabmin-848167181.html

Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства

Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства - 14.05.2024, ПРАЙМ

Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T21:45+0300

2024-05-14T21:45+0300

2024-05-14T21:45+0300

кабмин

россия

владимир путин

дмитрий песков

указ

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да. Ждем такую встречу", — сказал он. Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.

https://1prime.ru/20240514/minoborony-848167027.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, указ