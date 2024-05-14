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Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства - 14.05.2024, ПРАЙМ
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T21:45+0300
2024-05-14T21:45+0300
2024-05-14T21:45+0300
кабмин
россия
владимир путин
дмитрий песков
указ
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да. Ждем такую встречу", — сказал он. Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, указ
Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, указ
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Ждем такую встречу", — сказал он.
Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.
Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ