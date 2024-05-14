https://1prime.ru/20240514/kabmin-848168580.html
Путин поздравил новый состав кабмина
Путин поздравил новый состав кабмина - 14.05.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил новый состав кабмина
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T22:49+0300
2024-05-14T22:49+0300
2024-05-14T22:49+0300
кабмин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина. "Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства, я вас с этим поздравляю", — сказал он. Президент отметил, что нужно как можно скорее определить источники финансирования для выполнения нацпроектов, и если есть необходимость "донастроить" , то нужно сделать это как можно скорее.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.
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владимир путин, россия
Кабмин, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин поздравил новый состав кабмина
Путин поздравил новый состав кабмина с назначением
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина.
"Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства, я вас с этим поздравляю", — сказал он.
Президент отметил, что нужно как можно скорее определить источники финансирования для выполнения нацпроектов, и если есть необходимость "донастроить" , то нужно сделать это как можно скорее.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров