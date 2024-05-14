https://1prime.ru/20240514/kabmin-848168580.html

Путин поздравил новый состав кабмина

Путин поздравил новый состав кабмина - 14.05.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил новый состав кабмина

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T22:49+0300

2024-05-14T22:49+0300

2024-05-14T22:49+0300

кабмин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина. "Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства, я вас с этим поздравляю", — сказал он. Президент отметил, что нужно как можно скорее определить источники финансирования для выполнения нацпроектов, и если есть необходимость "донастроить" , то нужно сделать это как можно скорее.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.

https://1prime.ru/20240514/kabmin-848166862.html

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владимир путин, россия