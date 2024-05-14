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Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов
Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T23:02+0300
2024-05-14T23:02+0300
кабмин
россия
владимир путин
министры
правительство
правительство рф
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах. "Рассчитываю на то, что руководство правительства и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно", — сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ. Президент напомнил, что правительство обновилось, появилось новых шесть министров, из которых четверо пришли из регионов Российской Федерации.Он также отметил, что рассчитывает на применение министров всех своих лучших навыков и наработок в регионах РФ для того, чтобы решать задачи стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.Путин также подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров.
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россия, владимир путин, министры, правительство, правительство рф
Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин, министры, правительство, Правительство РФ
23:02 14.05.2024
 
Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов

Путин: рассчитываю, что правительство окажет помощь министрам из регионов

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ.
Дом Правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах.
"Рассчитываю на то, что руководство правительства и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно", — сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ.
Президент напомнил, что правительство обновилось, появилось новых шесть министров, из которых четверо пришли из регионов Российской Федерации.
Он также отметил, что рассчитывает на применение министров всех своих лучших навыков и наработок в регионах РФ для того, чтобы решать задачи стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров
Вчера, 22:58
Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.
Путин также подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров.
 
КабминРОССИЯВладимир ПутинминистрыправительствоПравительство РФ
 
 
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