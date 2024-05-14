https://1prime.ru/20240514/kabmin-848169105.html

Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов

Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов - 14.05.2024, ПРАЙМ

Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T23:02+0300

2024-05-14T23:02+0300

2024-05-14T23:02+0300

кабмин

россия

владимир путин

министры

правительство

правительство рф

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах. "Рассчитываю на то, что руководство правительства и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно", — сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ. Президент напомнил, что правительство обновилось, появилось новых шесть министров, из которых четверо пришли из регионов Российской Федерации.Он также отметил, что рассчитывает на применение министров всех своих лучших навыков и наработок в регионах РФ для того, чтобы решать задачи стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.Путин также подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров.

https://1prime.ru/20240514/putin-848168855.html

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россия, владимир путин, министры, правительство, правительство рф