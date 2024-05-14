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Carlsberg Kazakhstan проиграла спор с "Балтикой" об интеллектуальных правах - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Carlsberg Kazakhstan проиграла спор с "Балтикой" об интеллектуальных правах
Carlsberg Kazakhstan проиграла спор с "Балтикой" об интеллектуальных правах - 14.05.2024, ПРАЙМ
Carlsberg Kazakhstan проиграла спор с "Балтикой" об интеллектуальных правах
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании Carlsberg Kazakhstan на признание недействительным лицензионного договора с... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T22:35+0300
2024-05-14T22:35+0300
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суд
балтика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании Carlsberg Kazakhstan на признание недействительным лицензионного договора с пивоваренной компанией "Балтика" на использование интеллектуальной собственности в Казахстане, Узбекистане, на Украине и еще в нескольких странах, следует из материалов суда. "Информация о принятом судебном акте – оставить решение суда (первой инстанции – ред.) без изменения, жалобу без удовлетворения", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления апелляционного арбитражного суда пока не опубликованы. Carlsberg Kazakhstan оспаривала решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 января. Предметом судебного разбирательства по иску "Балтики" к компаниям Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили "Балтика" и Carlsberg Kazakhstan. В материалах дела уточняется, что договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность на продукцию и бренд пивоваренной компании "Балтика" для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана.Как сообщалось ранее, афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский. По мнению следствия, Шерстенников и Рогачевский передали другим структурам Carlsberg, которому принадлежит контрольный пакет акций "Балтики", права интеллектуальной собственности на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию стоимостью минимум 295,6 млн рублей. Таким образом, они причинили ущерб компании и государству.
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carlsberg, carlsberg group, суд, балтика
Carlsberg, Carlsberg Group, суд, Балтика
22:35 14.05.2024
 
Carlsberg Kazakhstan проиграла спор с "Балтикой" об интеллектуальных правах

Carlsberg Kazakhstan проиграла спор с "Балтикой" об интеллектуальных правах

© Фото : Unsplash/Himanshu ChoudharyПродукция компании Carlsberg
Продукция компании Carlsberg - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Himanshu Choudhary
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании Carlsberg Kazakhstan на признание недействительным лицензионного договора с пивоваренной компанией "Балтика" на использование интеллектуальной собственности в Казахстане, Узбекистане, на Украине и еще в нескольких странах, следует из материалов суда.
"Информация о принятом судебном акте – оставить решение суда (первой инстанции – ред.) без изменения, жалобу без удовлетворения", – сообщается в карточке дела.
Резолютивная и мотивировочная части постановления апелляционного арбитражного суда пока не опубликованы. Carlsberg Kazakhstan оспаривала решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 января.
Предметом судебного разбирательства по иску "Балтики" к компаниям Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили "Балтика" и Carlsberg Kazakhstan.
В материалах дела уточняется, что договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность на продукцию и бренд пивоваренной компании "Балтика" для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана.
Судейский молоток
Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным
23 апреля, 17:37
Как сообщалось ранее, афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский.
По мнению следствия, Шерстенников и Рогачевский передали другим структурам Carlsberg, которому принадлежит контрольный пакет акций "Балтики", права интеллектуальной собственности на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию стоимостью минимум 295,6 млн рублей. Таким образом, они причинили ущерб компании и государству.
 
CarlsbergCarlsberg GroupсудБалтика
 
 
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