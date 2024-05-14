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Тысячи пенсионеров стали жертвами киберпреступников, заявил Колокольцев

Тысячи пенсионеров стали жертвами киберпреступников, заявил Колокольцев - 14.05.2024, ПРАЙМ

Тысячи пенсионеров стали жертвами киберпреступников, заявил Колокольцев

Ущерб от киберпреступлений в России в 2023 году составил 156 миллиардов рублей, заявил кандидат на должность главы МВД России Владимир Колокольцев. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:57+0300

2024-05-14T15:57+0300

2024-05-14T15:57+0300

мошенничество

россия

мвд

владимир колокольцев

новости

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ущерб от киберпреступлений в России в 2023 году составил 156 миллиардов рублей, заявил кандидат на должность главы МВД России Владимир Колокольцев."Причиненный ущерб составил за прошлый год 156 миллиардов рублей, восемь миллиардов - кража, 137 миллиардов - мошенничество. Жертвами преступлений стали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних", — отметил он.По словам Колокольцева, количество киберпреступлений в России выросло на 17 процентов, и значительная часть из них совершается за рубежом, преимущественно с Украины.Колокольцев также отметил, что доля информационно-телекоммуникационных преступлений составляет 34 процента, и рост этого вида преступлений продолжается.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД. Генерал полиции Владимир Колокольцев министр внутренних дел России с 2012 года, бывший начальник Главного управления МВД по Москве.

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россия, мвд, владимир колокольцев, новости